Nicola Sturgeon s’est excusée d’avoir enfreint ses propres règles sur les coronavirus après avoir été repérée dans un pub sans porter de masque facial.

Le premier ministre écossais, qui a longtemps prêché à quel point il est vital de se couvrir le visage en public, a été vu sans un dans un lieu d’Édimbourg la semaine dernière.

Bien qu’apparemment éloignée des femmes à qui elle parlait alors qu’elle se tenait dans le pub, les règles écossaises dictent qu’un masque doit être porté dans le bar à moins d’être assis.

Règles écossaises sur les masques faciaux dans les pubs et les bars Les masques faciaux sont devenus obligatoires dans les établissements d’accueil en Écosse en septembre, étant définis dans le règlement de 2020 sur la protection de la santé (coronavirus) (restrictions et exigences) (niveaux locaux) (Écosse). L’annexe 7 de la loi explique «l’obligation de porter un masque facial dans certains lieux intérieurs», qui comprend les pubs, les bars, les cafés et les restaurants. Une personne est toutefois exonérée et n’a pas besoin de porter de masque si elle est «dans un restaurant, un café, un bar ou une maison publique et assise à une table».

Parlant de l’incident, qui s’est produit après un enterrement dans la capitale, elle a déclaré au Sun: « C’était une erreur stupide et je suis vraiment désolée.

« Je parle tous les jours de l’importance des masques, donc je ne vais pas offrir d’excuses. J’avais tort, je me donne des coups de pied et je suis désolé.

Toute personne enfreignant les règles du masque facial pourrait faire face à une amende de 60 £, avec des peines pour récidive doublant jusqu’à 960 £.

Les contrevenants aux règles peuvent également être poursuivis et encourir des amendes illimitées.

La loi stipule: « Toute personne qui commet une infraction à ce règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas le maximum légal. »

Annonçant le changement dans un discours, Mme Sturgeon a déclaré: « Il est désormais obligatoire pour les clients de ces établissements de porter un couvre-visage lorsqu’ils ne mangent ni ne boivent – par exemple lorsque vous allez dans les locaux et allez à votre table, ou lorsque vous levez-vous pour vous déplacer pour aller aux toilettes, par exemple.

Fury, en tant que personnel de bureau à l’hôpital en Écosse, reçoit un coup de poing de Covid AVANT que les médecins et les infirmières en mouvement ne soient étiquetés « une gifle au visage à tout le personnel de première ligne »

Les chefs de la santé ont donné le nouveau vaccin contre le coronavirus au personnel de bureau avant les infirmières de première ligne et les médecins d’un hôpital écossais, a-t-il été révélé.

Des infirmières indignées de l’hôpital Royal Alexandra (RAH) de Paisley, dans l’ouest de l’Écosse, ont dénoncé le « fiasco » du coronavirus, surnommé « une gifle absolue à tout le personnel de première ligne ».

Ils ont révélé que les infirmières, les anesthésistes et les chirurgiens n’avaient pas reçu le vaccin Pfizer, tandis que le personnel de la gestion des dossiers médicaux et des successions – qui ne s’occupait pas des patients – avait reçu le nouveau vaccin en premier.

Une infirmière informée a déclaré: « Les événements des deux derniers jours nous ont indignés, moi et mes collègues.

«Mes collègues infirmiers et moi sommes arrivés hier en service en espérant que les vaccinations tant attendues commenceraient.

«Nous avons été étonnés d’apprendre que la direction avait administré des vaccins anti-covid au personnel de l’administration et du domaine avant les infirmières et les médecins de première ligne.

Ils ont ajouté que cette décision allait à l’encontre des directives nationales selon lesquelles les travailleurs de la santé et des services sociaux, les résidents des maisons de retraite plus âgés et les plus de 80 ans devraient être les premiers à être vaccinés.

« Ces lignes directrices indiquent expressément que le personnel de première ligne qui a des contacts en face à face avec les patients doit être vacciné en priorité », a déclaré l’initié.

«Vous pouvez donc imaginer notre étonnement lorsque nous avons appris que le personnel de bureau qui n’a aucun contact avec les patients a été vacciné.

« Le personnel des dossiers médicaux qui travaille au sous-sol et ne voit jamais un patient, sans parler des contacts en face à face, ou le personnel du domaine, qui travaille en fait dans un bâtiment séparé, ou le personnel de physique médicale, qui répare le matériel, ont tous été vaccinés ».

Le vaccin Pfizer / BioNTech a été approuvé pour une utilisation par l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) au début du mois.

Le vaccin est administré en deux doses à trois semaines d’intervalle et a déjà été administré à environ 500 000 Britanniques.

L’infirmière de la RAH a déclaré que le nombre de décès de Covid-19 dans le Renfrewshire dépassait 300.

Le jalon dévastateur a été atteint dans la semaine précédant le 14 décembre lorsque 11 autres personnes ont perdu la vie à cause du virus.

Le bilan des morts s’élève désormais à 306.

Dans l’ensemble, en Écosse, plus de 114000 personnes ont été testées positives pour le coronavirus et il y a eu un peu plus de 4000 décès.

S’exprimant quelques semaines à peine après qu’il ait été révélé que des dizaines de membres du personnel et de patients du RAH avaient été infectés par Covid-19, le lanceur d’alerte a ajouté: « Au cours des neuf derniers mois, le personnel infirmier est en contact étroit avec des patients positifs au covid, mettant nos vies en jeu tous les jours.

« De nombreuses infirmières sont devenues positives pour la maladie et ont dû tomber malades, nous laissant à court de personnel, mais nous avons continué. Les patients sont notre priorité.

«C’est une gifle absolue pour tout le personnel de première ligne.

« Nous avons écrit aux hauts responsables du conseil de la santé et du gouvernement, mais j’ai peur que cela ne soit simplement balayé sous le tapis. »

La nouvelle du snob du vaccin a provoqué l’indignation.

Scottish Greens MSP pour l’ouest de l’Écosse, Ross Greer, a déclaré: « Tout membre du personnel du NHS susceptible d’entrer en contact avec un patient positif au covid devrait avoir la priorité pour le vaccin, qu’il s’agisse du personnel clinique ou non.

«Il n’est cependant pas étonnant que le personnel clinique, qui a mis sa vie en jeu et se voit refuser à plusieurs reprises des tests réguliers, est alarmé quand il voit d’autres personnes qui ne travaillent pas avec les patients passer devant eux.

«Le conseil de santé et la direction de l’hôpital doivent immédiatement expliquer exactement pourquoi ils ont pris cette décision et s’assurer qu’ils respectent les directives nationales sur la manière dont le vaccin doit être déployé.

L’auteur Marion Shoard, qui a étudié le système de santé et de soins écossais pendant 20 ans, a déclaré: «Cette situation est scandaleuse.

Nous voyons toujours des médecins hospitaliers et des infirmières attraper un covid au travail et en mourir.

Dans le même temps, la transmission par le personnel de santé de première ligne pourrait être responsable de certains des milliers de cas dans lesquels des patients ont attrapé Covid-19 à l’hôpital.

« Ajoutez à cette inquiétude croissante que les gens sont découragés de se présenter chez A&E par peur d’attraper le virus et de rater un traitement, même pour des conditions graves comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, et vous voyez pourquoi il est si important que les médecins hospitaliers et infirmières est de la plus haute importance.

Un porte-parole du NHS Greater Glasgow a déclaré: « Nous adhérons strictement aux directives nationales de priorisation du vaccin.

« Conformément à ces orientations et à la suite d’une évaluation des risques, tout membre du personnel – clinique ou non – qui travaille directement sur une voie rouge Covid-19 ou qui est réputé avoir été en contact avec une voie rouge Covid-19, peut recevoir le vaccin.

«L’évaluation des risques permet également de vacciner les personnes à haut risque, BAME et le personnel de plus de 65 ans.

«C’est l’arrangement que nous avons utilisé pour offrir le vaccin sur tous les sites du NHS Greater Glasgow et Clyde, y compris le Royal Alexandra Hospital.