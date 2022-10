Nicola Sturgeon se qualifie de “vraie féministe” en réponse aux affirmations de Rowling

Nicola Sturgeon a farouchement démenti les allégations selon lesquelles elle serait une « destructrice des droits des femmes » portées contre elle par des Harry Potter auteur JK Rowling.

Rowling, qui a été critiquée pour ses commentaires sur la communauté transgenre, a partagé une photo d’elle-même dans un T-shirt arborant l’accusation que le premier ministre écossais est un “destructeur des droits des femmes” sur Twitter.

Interrogée sur la dénonciation de Rowling à son égard vendredi matin, Sturgeon a riposté en se qualifiant de “féministe passionnée”.

“Non, j’ai passé toute ma vie à faire campagne pour les droits des femmes et je suis une féministe passionnée avec de nombreuses preuves à l’appui”, a déclaré Sturgeon à la BBC. Aujourd’hui programme lorsqu’il a été interrogé sur les affirmations de Rowling à son sujet.

“Je respecte les opinions des gens à ce sujet – les gens ont le droit d’exprimer leurs opinions comme ils le souhaitent.”

Ses commentaires interviennent après que Rowling a publié une photo d’elle-même portant le t-shirt attaquant Mme Sturgeon en soutien à une manifestation organisée jeudi à l’extérieur de Holyrood en opposition à la réforme de la loi sur la reconnaissance du genre.

Le projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre (Écosse), en passant par Holyrood, supprimerait la nécessité d’un diagnostic médical de dysphorie de genre, ainsi que la réduction du temps qu’une personne serait tenue de vivre dans son sexe acquis de deux ans à trois mois – mais il y aurait une « période de réflexion » de trois mois.

Une majorité de députés de la commission des égalités, des droits de l’homme et de la justice civile du Parlement écossais ont exprimé leur soutien aux grands principes de la législation dans un rapport publié jeudi. Le premier vote sur le projet de loi doit avoir lieu à la fin de cette semaine.

Mais Rowling a montré son soutien à la manifestation de plus de 100 personnes à l’extérieur de Holyrood, qui comprenait des orateurs, dont l’ancien dirigeant travailliste écossais Johann Lamont.

«Je suis solidaire de ForWomenScot et de toutes les femmes qui manifestent et s’expriment devant le Parlement écossais. #NoToSelfID », Rowling a légendé la photo sur Twitter.

S’exprimant vendredi matin, Mme Sturgeon a déclaré que la législation visait à “réformer un processus existant” et “ne donne plus de droits aux personnes trans et ne retire aucun droit aux femmes”.

Le politicien, qui doit prononcer un discours lors de la conférence SNP à Aberdeen ce lundi, a fait valoir que ce sont les hommes prédateurs qui constituent une menace pour les femmes, plutôt que les femmes trans qui sont le danger.

Elle a déclaré : « Tout homme qui cherche à abuser de tout processus pour attaquer les femmes, nous devons nous en occuper, nous ne devons pas stigmatiser davantage un groupe de personnes déjà stigmatisé.

“Il s’agit d’un processus légal, il y a des implications pénales pour quiconque en abuse – ce n’est pas un processus sans conditions importantes qui s’y rattachent.”

La première ministre a fait valoir que le processus actuel est “stigmatisant, c’est traumatisant, il demande aux gens de prouver efficacement qu’ils sont malades mentaux”, car elle a averti que quiconque abuserait du processus décrit dans la législation commettrait “une infraction pénale”.

Mme Sturgeon, qui dirige le SNP depuis 2014, a déclaré: «Il existe actuellement de nombreuses menaces réelles pour les femmes, allant des attaques – attaques physiques, attaques de violence sexuelle à la suppression de l’avortement et des droits reproductifs – femmes dans les pays comme l’Iran le traverse.

“Il ne manque pas d’attaques contre les femmes sur lesquelles les féministes, les vraies féministes, comme je me considère, devraient se concentrer en ce moment.”

Mme Sturgeon s’est engagée à “tolérance zéro” de la transphobie dans son parti et a souvent soutenu que le féminisme et les droits des trans ne doivent pas être opposés et jugés conflictuels.

Rapports supplémentaires par fils