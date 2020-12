Nicola Sturgeon s’adressera à l’Écosse ce soir après avoir présidé une réunion du Cabinet sur la forme mutante « très contagieuse » de coronavirus qui a annulé Noël dans le sud de l’Angleterre.

Le Premier ministre a averti qu’une «action préventive pourrait être nécessaire» pour empêcher la tension, qui se propage beaucoup plus rapidement, de s’installer dans le pays.

Mme Sturgeon s’est entretenue aujourd’hui avec des collègues écossais ainsi qu’avec les dirigeants des autres nations décentralisées.

On ne sait pas ce qu’elle dira pendant le discours, mais certains rapports suggèrent que les projets que les gens pourraient devoir traverser de l’autre côté de la frontière pendant la saison des fêtes pourraient être affectés.

Elle a tweeté: « À la suite d’un appel COVID de 4 pays plus tôt, je présiderai la réunion du Cabinet @scotgov cet après-midi pour discuter des preuves émergentes sur la nouvelle variante.

«Les cas se situent actuellement à un niveau inférieur en Écosse au Royaume-Uni – mais une action préventive peut être nécessaire pour empêcher une propagation plus rapide de la souche.

Selon les règles actuelles de l’Écosse, Mme Sturgeon a déclaré que sa « forte recommandation » était que les gens ne mélangent pas les ménages au cours de la période dans ce qui est « sans équivoque le moyen le plus sûr de passer Noël ».

La Première ministre écossaise a déclaré que les réunions devraient avoir lieu à l’extérieur si possible, mais s’il était « essentiel » de se réunir à l’intérieur, elle a conseillé aux gens de ne se rencontrer qu’une seule journée et de ne pas passer la nuit.

Mme Sturgeon a exhorté les gens à ne pas voyager entre des zones à taux d’infection élevé et faible et a demandé aux gens d’envisager de « reporter » Noël.

«La réalité est que ce Noël ne peut tout simplement pas être normal. Mais nous avons toutes les raisons d’espérer que l’année prochaine sera beaucoup plus normale », a-t-elle ajouté.

Le gouvernement écossais a précédemment déclaré que les gens devraient maintenir les chiffres dans une bulle aussi bas que possible et minimiser la durée des contacts entre les différents ménages de la bulle.

L’Écosse a également déclaré que «différentes personnes dans un ménage ne devraient pas choisir leur propre bulle».

Cela vient après que le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, cet après-midi, ait confirmé que la nouvelle variante était plus contagieuse que les souches précédentes.

Il a déclaré: « Comme annoncé lundi, le Royaume-Uni a identifié une nouvelle variante de Covid-19 grâce à la surveillance génomique de Public Health England.

« En raison de la propagation rapide de la nouvelle variante, des données de modélisation préliminaires et des taux d’incidence en augmentation rapide dans le Sud-Est, le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG) considère désormais que la nouvelle souche peut se propager plus rapidement.

«Nous avons alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuons d’analyser les données disponibles pour améliorer notre compréhension.

«Il n’existe actuellement aucune preuve suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer.

«Compte tenu de ce dernier développement, il est maintenant plus vital que jamais que le public continue à agir dans sa zone pour réduire la transmission.