Nicola Sturgeon qualifie l’ex-première vice-dirigeante britannique Jayda Fransen de «  raciste  » dans une confrontation tendue

Nicola Sturgeon a qualifié l’ancien chef adjoint de Grande-Bretagne de «raciste» et de «fasciste» après avoir été confronté par elle dans les rues de Glasgow.

Jayda Fransen, qui se présente comme indépendante à Glasgow Southside, la même circonscription contestée par Mme Sturgeon, a confronté le chef du Scottish National Party (SNP) à l’extérieur de ce qui semblait être un bureau de vote, selon des images publiées en ligne.

Fransen, qui a été condamné pour harcèlement religieux aggravé, a accusé le premier ministre d’être une «honte absolue» pour avoir «inondé le pays» d’immigrants.

On peut l’entendre dire: «De quoi êtes-vous désolé? Immigration de masse, marxisme? Je ne suis pas fasciste. J’ai été sur le terrain pour parler aux habitants qui disent que vous êtes une honte absolue … »

Mme Sturgeon répond: «Nous verrons plus tard quel sera le point de vue des habitants.»

Fransen dit: « Les locaux, quoi, ceux que vous avez inondés d’autres pays?

«Les honnêtes gens d’Écosse ne veulent pas qu’elle soit inondée d’immigrants.»

Mme Sturgeon lui dit: « Vous êtes fasciste, vous êtes raciste et le sud de Glasgow vous rejettera. »

Le premier ministre s’éloigne ensuite avec les membres du parti alors que Fransen la poursuit, parlant d ‘«immigration de masse» et de «marxisme».

Fransen dit plus tard à un partisan du SNP qui lui demande qui elle est: «Je ne suis pas fasciste, juste un patriote syndicaliste normal et décent. Mon grand-père a combattu les nazis.

Le premier ministre de l’Écosse Nicola Sturgeon et le candidat Roza Salih à pied près du bureau de vote de l’école Annette Street à Glasgow (Jeff J Mitchell / Piscine / Reuters)

Dans une pièce à la caméra téléchargée par le Parti de la liberté britannique, elle accuse Mme Sturgeon de «s’enfuir comme un lâche», ajoutant: «Bien sûr, si vous inondez une circonscription d’étrangers et de républicains purs et durs qui détestent absolument la Grande-Bretagne, détestent le syndicat, ils vont sécuriser leurs votes.

«La communauté syndicaliste n’est plus non représentée et nous venons pour vous.»

Jayda Fransen, ancienne chef adjointe de Britain First (Gareth Fuller / PA)

Le premier ministre a ensuite partagé des images de l’incident sur Twitter.

«Glasgow Southside est la circonscription la plus diversifiée et multiculturelle d’Écosse – l’une des nombreuses choses qui la rend si brillante. Je suis convaincue qu’elle s’unira aujourd’hui pour rejeter totalement ces fascistes », a-t-elle écrit.

Fransen a déjà été photographiée à l’extérieur du bureau de circonscription du secrétaire à la justice Humza Yousaf tenant une pancarte disant « c’est normal d’être blanc » et a déclaré qu’elle se présentait contre « la commission du SNP, les marxistes, les méchants ».

Elle a déjà été condamnée pour un certain nombre de crimes aggravés par la religion, y compris le harcèlement en 2016 et 2018 – ce dernier qui l’a condamnée à 36 semaines de prison.

Bien que membre du British Freedom Party, des documents du conseil municipal de Glasgow montrent que Fransen se présente comme indépendant.

Rapports supplémentaires par l’AP