NICOLA Sturgeon a promis aujourd’hui 10 millions de livres sterling pour aider les entreprises à tester une semaine de quatre jours pour leur personnel si elle remporte les élections écossaises.

La Première ministre, lançant le manifeste du SNP avant les élections écossaises, a déclaré qu’elle souhaitait aider les gens à trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée après Covid.

Nicola Sturgeon a lancé aujourd’hui le manifeste SNP du parti avant les élections écossaises du mois prochain Crédit: AFP

Elle a également déclaré qu’une telle politique « aiderait les entreprises à employer autant de personnes que possible », ce qui aiderait le pays à se remettre de la pandémie.

Des millions de Britanniques travaillent à domicile depuis mars dernier, lorsque le Premier ministre a ordonné au pays de rester à la maison.

En Angleterre et en Écosse, les gens se font toujours dire de ne pas se rendre au bureau s’ils le peuvent.

S’exprimant cet après-midi, elle a déclaré: «Avant que la pandémie ne frappe, de nombreuses personnes s’inquiétaient déjà de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

«Nous voulons faire plus pour aider les gens à atteindre un meilleur équilibre et aider les entreprises à employer le plus de personnes possible.

« Dans ce cadre, nous allons créer un fonds de 10 millions de livres sterling pour aider les entreprises désireuses d’explorer et de tester les avantages d’une semaine de travail de quatre jours. »

Mme Sturgeon, qui se bat pour conserver ses sièges au Parlement écossais en mai, a également promis de geler l’impôt sur le revenu pour la durée de la prochaine session si le SNP l’emporte.

Et elle a promis d’augmenter les dépenses pour le NHS et d’accélérer également le diagnostic du cancer.

Covid-19 a donné à l’Écosse la chance de «bâtir une meilleure nation», a-t-elle ajouté.

«Au fur et à mesure que nous nous rétablissons, nous avons la possibilité de réinventer notre pays.

«Dans ce manifeste, le SNP présente un programme sérieux pour les temps graves.