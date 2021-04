Nicola Sturgeon a promis qu’un gouvernement SNP à Holyrood fournirait un financement aux entreprises écossaises pour offrir au personnel une semaine de travail de quatre jours.

Lançant le manifeste de son parti pour les élections de mai, Mme Sturgeon s’est engagée à engager un fonds de 10 millions de livres sterling pour un projet pilote visant à fournir un meilleur «équilibre entre vie professionnelle et vie privée» après la crise de Covid.

«Avant que la pandémie ne frappe, de nombreuses personnes s’inquiétaient déjà de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée», a-t-elle déclaré. «Nous voulons faire plus pour aider les gens à atteindre un meilleur équilibre et aider les entreprises à employer le plus de personnes possible.»

Le dirigeant du SNP a ajouté: «Dans ce cadre, nous créerons un fonds de 10 millions de livres sterling pour aider les entreprises désireuses d’explorer et de tester les avantages d’une semaine de travail de quatre jours.»

Downing Street a confirmé qu’il n’y avait aucun projet pour un essai similaire pour l’Angleterre. « Il n’y a pas de plans pour une semaine de quatre jours », a déclaré le porte-parole officiel de Boris Johnson.

Plus tôt cette année, le gouvernement espagnol a lancé un projet pilote de trois ans utilisant 45 millions de livres sterling de fonds européens pour les entreprises de taille moyenne afin d’offrir une semaine de travail de quatre jours au personnel.

Sous Jeremy Corbyn, le Parti travailliste s’est engagé à offrir une semaine de quatre jours dans les dix ans aux élections générales de 2019. «Nous devons travailler pour vivre, pas vivre pour travailler», a déclaré le chancelier fantôme de l’époque, John McDonnell.

Le SNP a également promis d’offrir jusqu’à 50000 £ aux Écossais pour rester ou déménager aux Shetland, aux Orcades et aux Hébrides, dans le cadre de plans visant à lutter contre le déclin de la population rurale sur les îles écossaises.

Le soi-disant système d’obligations insulaires – destiné à aider les gens à acheter une maison et à créer des entreprises pour s’installer à long terme – sera accessible aux personnes vivant actuellement sur les îles et à celles qui souhaitent s’y installer.

Nicola Sturgeon fait campagne à Glasgow (PENNSYLVANIE)

Mme Sturgeon a également promis une augmentation des dépenses «transformationnelle» pour le NHS écossais si son parti remporte les élections du 6 mai au parlement écossais.

Le manifeste du SNP contient un engagement à augmenter les dépenses de première ligne du NHS d’au moins 20% – une mesure qui verrait les dépenses de première ligne augmenter de plus de 2,5 milliards de livres sterling d’ici la fin du prochain mandat de Holyrood.

Le premier juré de faire avancer ses projets de référendum sur l’indépendance de l’Écosse est une majorité de députés pro-séparatistes au parlement de Holyrood.

«Je crois passionnément qu’avec les pouvoirs de l’indépendance, nous pouvons faire beaucoup plus pour l’Écosse», a-t-elle déclaré. «Je regarde partout en Europe et je vois des pays indépendants, de taille similaire à la nôtre, qui sont parmi les plus riches, les plus justes et les plus heureux du monde.

«Si le Danemark, la Norvège et l’Irlande peuvent le faire, alors avec toutes nos ressources et nos talents, pourquoi pas l’Écosse?»