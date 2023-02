Nicola Sturgeon, premier ministre d’Ecosse, annonce sa démission

“Je crois qu’une partie de bien servir serait de savoir, presque instinctivement, quand le moment est venu de laisser la place à quelqu’un d’autre”, a-t-elle déclaré. “Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que le moment est venu.”

LONDRES – Nicola Sturgeon, la dirigeante de l’Écosse et porte-drapeau de son indépendance, a annoncé mercredi sa démission surprise.

Sturgeon, chef du Parti national écossais, est en poste depuis huit ans, faisant d’elle la première ministre la plus ancienne du pays, et a passé sa carrière politique à pousser le rêve de son parti de se séparer du Royaume-Uni et de devenir indépendant.