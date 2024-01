Nicola Sturgeon nie que les décisions de Covid soient politiques

Par Angus Cochrane

31 janvier 2024, 13h32 GMT Mis à jour il y a 6 minutes

Nicola Sturgeon a nié que certaines de ses décisions pendant la pandémie de Covid aient été motivées par la promotion de la cause de l’indépendance écossaise.

L’ancienne première ministre a également rejeté les affirmations selon lesquelles elle présidait à une culture du secret, même si elle a admis qu’elle avait supprimé tous ses WhatsApps pendant la pandémie.

Mais elle a déclaré que toutes les informations « pertinentes » avaient été transmises à l’enquête britannique Covid.

Mme Sturgeon s’exprimait alors qu’elle témoignait lors de l’enquête à Édimbourg.

Channel 4 News a demandé à Mme Sturgeon en août 2021 si elle pouvait « garantir aux familles endeuillées que vous divulguerez vos e-mails, WhatsApps, e-mails privés si vous les avez utilisés. Peu importe. Que rien ne sera interdit dans cette enquête ? ‘

La question concernait l’enquête écossaise sur le Covid, qui se déroule séparément de celle menée à l’échelle du Royaume-Uni.

Elle avait répondu à l’époque : « Si vous comprenez les enquêtes publiques légales, vous sauriez que même si je n’étais pas prête à donner cette assurance, ce que je suis, pour éviter tout doute, je n’en aurais pas la capacité. être une enquête statutaire dirigée par un juge.

Mais Jamie Dawson KC a déclaré à l’enquête britannique que Mme Sturgeon ne semblait avoir retenu aucun message informel concernant sa gestion de la pandémie.

Il a également été montré des échanges de messages entre hauts responsables du gouvernement écossais dans lesquels il leur était rappelé que les conversations seraient soumises aux lois sur la liberté d’information (FOI) et étaient invités à supprimer les messages.

Les partis d’opposition et les groupes de survivants ont accusé le gouvernement de mener une politique de suppression « à l’échelle industrielle » dans le but d’éviter tout examen minutieux.

Cependant, certaines personnalités du gouvernement écossais – dont l’ancienne chef de cabinet de Mme Sturgeon, Liz Lloyd et l’actuel premier ministre Humza Yousaf – ont soumis à l’enquête des conversations textuelles avec Mme Sturgeon.

Témoignant de l’enquête mercredi matin, Mme Sturgeon – qui a démissionné de ses fonctions de première ministre et dirigeante du SNP en mars de l’année dernière – a déclaré qu’elle échangeait des WhatsApps avec seulement une “poignée” de personnes et qu’elle n’était membre d’aucun groupe. .

Elle a déclaré que son utilisation de l’application était « extrêmement limitée » et n’était pas liée à des affaires gouvernementales « substantielles ».

Mme Sturgeon, qui a commencé à pleurer à certains moments au cours de son témoignage, a déclaré qu’elle avait supprimé ces messages informels conformément aux conseils officiels, et que les points « saillants » avaient tous été enregistrés dans le dossier de l’entreprise.

Elle a nié que la suppression des messages informels signifiait que les enquêtes écossaises ou britanniques seraient privées d’informations pertinentes sur la manière dont les décisions ont été prises pendant la pandémie.

L’ancien leader du SNP a ajouté : “Il n’y aurait rien dans ces communications qui ne soit accessible ni à l’enquête ni au public, à travers les archives du gouvernement écossais ou même dans les déclarations publiques très détaillées qui étaient faites chaque jour.”

L’ancienne première ministre a déclaré qu’elle avait essayé de répondre au « fond » de la question de Channel 4, mais a déclaré que les « termes littéraux » de sa réponse ne correspondaient peut-être pas à la question, qui faisait référence au premier ministre de l’époque remettant « des e-mails, des WhatsApps ». , emails privés… peu importe”.

“J’accepte cela et je m’excuse si cette réponse n’a pas été aussi claire”, a déclaré Mme Sturgeon.

L’ancien leader du SNP a ensuite rejeté les affirmations du ministre britannique Michael Gove selon lesquelles le gouvernement écossais avait recherché un « conflit politique » pendant la pandémie.

Devenue émue, elle a insisté sur le fait que “l’idée selon laquelle, pendant ces jours et ces semaines horribles, je pensais à une opportunité politique” n’était “pas le cas”.

Mme Sturgeon a insisté sur le fait que les décisions « difficiles » pendant la pandémie ont été prises sur la base de « raisons de santé publique » et qu’elle était motivée uniquement par la minimisation des méfaits du virus.

Cela est intervenu après que l’enquête a reçu un courrier électronique qui exprimait des inquiétudes quant au fait que le gouvernement espagnol empêcherait l’Écosse indépendante de rejoindre l’UE s’il ne levait pas les restrictions de voyage.

Michael Gove a été ministre du Cabinet Office pendant la pandémie

L’e-mail – copié au premier ministre et à de hauts responsables du gouvernement – a été envoyé le 19 juillet 2020 à partir de l’e-mail du vice-premier ministre John Swinney, mais signé par une personne nommée Scott. Il s’est dit “extrêmement préoccupé” par le maintien des restrictions de voyage dans le pays alors que le taux de prévalence de Covid était faible.

“Peu importe combien les ministres pourraient justifier cela par des raisons de santé, le gouvernement espagnol conclura que c’est entièrement politique ; ils n’oublieront pas ; il y a une réelle possibilité qu’ils n’approuveront jamais l’adhésion de l’Écosse indépendante à l’UE. “.

Mme Sturgeon était également émue lorsqu’elle a déclaré qu’une “grande partie” d’elle aurait souhaité ne pas avoir été la première ministre écossaise pendant la pandémie.

Elle a déclaré que son principal regret face à la pandémie était que le gouvernement écossais n’ait pas introduit de confinement une ou deux semaines plus tôt qu’en mars 2020. Elle a également exprimé ses regrets concernant les décès et le manque d’éducation des jeunes.

Cependant, l’ancienne Première ministre a déclaré qu’aucune de ses décisions pendant la pandémie n’avait été « influencée de quelque manière que ce soit par des considérations politiques ou par la tentative d’obtenir un avantage pour la cause de l’indépendance ».

Elle a ajouté : “J’étais motivée uniquement par le fait d’essayer de faire de notre mieux pour assurer la sécurité des gens autant que possible.”

« Lien de confiance »

Elle a nié l’existence d’une culture visant à minimiser les règles en matière de liberté d’information au sein de son gouvernement.

Cela s’est produit après que l’enquête ait de nouveau montré des messages provenant d’une discussion de groupe impliquant de hauts fonctionnaires et des conseillers médicaux. Les participants ont été avertis par un haut fonctionnaire de l’époque que le message était « détectable par la FOI » et invités à utiliser le bouton « Effacer le chat ».

Mme Sturgeon a décrit les messages comme un avertissement qui « rappelait aux gens la nécessité d’être professionnels » au milieu d’une discussion « légère ».

Elle a déclaré que maintenir un « lien de confiance » avec le public était d’une importance « primordiale » pendant la pandémie et quelque chose qu’elle ressentait « profondément ».

Légende, Mme Sturgeon a témoigné pendant plus de cinq heures lors de l’enquête à Édimbourg.

Elle a également déclaré que « l’ouverture et la transparence » étaient pour elle une priorité tout au long de la pandémie, mais qu’il y aurait inévitablement des cas où le gouvernement aurait pu être plus transparent.

Mme Sturgeon a ajouté : “Je voudrais donner l’assurance à l’enquête que contrairement à tout désir de ma part ou de celui de mon gouvernement de garder les choses secrètes, je suggérerais que le contraire a été le cas pendant la pandémie.”

Dans son témoignage écrit, elle a déclaré que les décisions étaient « éclairées, façonnées et prises principalement » par le biais de séances « approfondies », de réunions de « commandement en or » – auxquelles participaient Mme Sturgeon, un petit groupe de conseillers et un groupe tournant de ministres – et de réunions du cabinet.

Mardi, M. Swinney a déclaré à l’enquête que la décision de fermer les écoles en mars 2020 avait été prise lors d’une conversation entre lui et Mme Sturgeon, plutôt que lors d’une discussion impliquant l’ensemble du cabinet.

Il a expliqué que cela était dû au fait que « les événements se déroulaient à un rythme absolument féroce ».

Mme Sturgeon a nié que le pouvoir du cabinet ait été « usurpé » et relégué à un organe de « ratification » sous sa direction.

Elle a déclaré lors de l’enquête : “Je n’ai pas eu carte blanche pour prendre les décisions que je souhaitais prendre.

“Le Cabinet me dirait que nous voulons faire cela en supposant que les données le soutiennent, et j’examinerais cela et prendrais la décision finale.”

L’enquête a également appris que les procès-verbaux n’étaient pas tenus pour l’équivalent des réunions Cobra du gouvernement écossais – la Scottish Government Resilience Room (SGoRR) – ou les réunions de commandement de l’or.

L’ancienne secrétaire aux Finances, Kate Forbes, a déclaré qu’elle n’avait pas été invitée aux réunions en 2020 et qu’elle ne savait même pas qu’elles existaient.

Il est également apparu que lors du premier jour de prise de fonction de M. Yousaf après avoir été nommé secrétaire écossais à la Santé en mai 2021, le directeur clinique national Jason Leitch lui a envoyé un message WhatsApp qui disait : « En fait, elle ne veut aucun de nous. »

Le commissaire écossais à l’information, David Hamilton, a déclaré plus tard que l’absence de procès-verbaux lors de certaines réunions gouvernementales était “absolument inacceptable” et “ne pouvait plus se reproduire”, et qu’il était presque certain que son bureau prendrait des mesures.

Mme Sturgeon a déclaré qu’il aurait dû y avoir un « enregistrement plus clair » de ce qu’elle a appelé les réunions « discursives et non décisionnelles ».

Elle a nié que Mme Forbes, qu’elle a décrite comme un membre « extrêmement apprécié » du gouvernement, ait été exclue des réunions auxquelles elle aurait dû participer.

L’enquête a montré des messages entre Mme Sturgeon et Mme Lloyd du 27 octobre 2020 dans lesquels l’ancienne dirigeante du SNP a déclaré qu’elle “avait une crise de prise de décision” concernant les règles de Covid pour les lieux d’accueil, ajoutant “tout est tellement aléatoire” lors des discussions sur les restrictions. sur les restaurants.

Mme Sturgeon a déclaré lors de l’enquête qu’elle ne pensait pas qu’il y avait quoi que ce soit dans l’échange qui ne serait pas enregistré dans les procès-verbaux du cabinet ou dans les archives publiques.

Elle a qualifié les décisions auxquelles le gouvernement est confronté de « presque impossibles ».

L’ancien premier ministre a ajouté : “C’est peut-être le genre de chose que je préférerais ne pas rendre publique – le fait que je sois en crise dans la prise de décision n’est peut-être pas ce que je voulais que les gens sachent. Et je n’avais pas dormi.” ”

Le secrétaire écossais Alister Jack doit témoigner jeudi dans le cadre de l’enquête.

Il s’agissait de Nicola Sturgeon comme nous l’avons rarement vue auparavant.

Se souvenir de son rôle à la tête du gouvernement écossais pendant la pandémie a semblé être une expérience crue, émotionnelle et même traumatisante pour l’ancienne première ministre.

À plusieurs reprises, sa voix a faibli et elle a essuyé ses larmes en parlant du Covid en termes apocalyptiques comme une menace, un risque et une catastrophe.

À un moment donné, une assistante du tribunal s’est avancée pour placer un mouchoir sur le bureau devant elle.