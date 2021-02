Nicola Sturgeon nie l’influence politique derrière la censure des preuves explosives dans l’affaire Salmond

Dans le document, il a accusé Mme Sturgeon, son ancienne protégée et successeur en tant que premier ministre, d’avoir induit Holyrood en erreur et d’avoir enfreint le code ministériel.

«M. Salmond a demandé à ses avocats de demander spécifiquement à la Couronne de conserver et de conserver tous les documents et communications avec tous ou des tiers qui ont conduit à leur décision d’intervenir à la toute dernière minute, alors qu’il était sur le point de témoigner», a déclaré le porte-parole.

«Je suggérerais qu’ils aillent plus loin que cela; qu’ils commencent réellement à adhérer à ce qui est une théorie du complot fausse et assez dangereuse qui n’a aucun fondement dans les faits.

«Je veux me présenter devant ce comité pour répondre à toutes les questions que les gens se posent à mon sujet, pour aborder tous les problèmes que les gens ont et pour réfuter, franchement, de front et très directement, certains des sauvages, faux, faux et des revendications sans fondement.