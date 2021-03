«Il est interdit aux personnes concernées et à leurs familles d’entrer sur le continent, à Hong Kong et à Macao en Chine», a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. «Eux et les entreprises et institutions qui leur sont associées sont également empêchés de faire des affaires avec la Chine.»

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les personnalités parlementaires européennes Butikofer, Michael Gahler, Raphael Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk et Miriam Lexmann faisaient partie de ceux qui «nuisent gravement à la souveraineté et aux intérêts de la Chine et répandent de manière malveillante des mensonges et de la désinformation».

