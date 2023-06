Nicola Sturgeon libérée sans inculpation après son arrestation dans le cadre d’une enquête sur les finances du SNP

NICOLA Sturgeon a été libérée après son arrestation plus tôt dans la journée.

L’ancien Premier ministre a été arrêté ce matin dans le cadre d’une enquête policière sur les finances du SNP.

Nicola Sturgeon a été arrêtée plus tôt ce matin. Crédit : Getty

La police a annoncé que le Glasgow Southside MSP avait été libéré vers 17 h 24 ce soir.

La police a arrêté Mme Sturgeon ce matin vers 10h09

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: « Une femme de 52 ans qui a été arrêtée plus tôt dans la journée, dimanche 11 juin 2023, en tant que suspecte dans le cadre de l’enquête en cours sur le financement et les finances du Parti national écossais, a été libérée sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

« La femme a été interrogée par des détectives de la police écossaise après son arrestation à 10h09. Elle a été libérée à 17h24.

« Un rapport sera envoyé au Crown Office et au Procurator Fiscal Service.

« L’affaire reste active aux fins de la loi de 1981 sur l’outrage au tribunal et le public est donc invité à faire preuve de prudence s’il en discute sur les réseaux sociaux.

« Comme l’enquête est en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage. »

Ceci est une nouvelle de dernière heure, plus à suivre.

