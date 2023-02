Nicola Sturgeon – le champion de l’indépendance qui a failli changer à jamais le visage de la Grande-Bretagne

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Malgré tous ses trébuchements et ses demi-tours récents, la seule chose sur laquelle Nicola Sturgeon a été constante, en fait, a donné sa vie, est la cause de l’indépendance écossaise.

Même lorsque l’Écosse était encore un État travailliste à parti unique et que le SNP était le cheval de bataille excentrique d’un petit groupe de « tartans conservateurs », Sturgeon était épris par le romantisme de la cause nationale.

C’est pour cette raison que, si sincère qu’elle croyait qu’elle devenait maintenant un obstacle à sa réalisation, c’était en effet douloureux.

Pour un politicien nationaliste, le succès est défini de manière binaire : soit votre pays devient indépendant, soit il ne le devient pas. Cela a encadré et défini sa vie politique.

Aujourd’hui âgée de 52 ans, Nicola Ferguson Sturgeon a rejoint le Parti national écossais peu avant son dix-septième anniversaire, en 1987. C’était un petit acte de défi individuel.

Son père Robert (connu sous le nom de Robin) était électricien et sa mère Joan infirmière dentaire. Ni l’un ni l’autre n’étaient particulièrement politiques ou nationalistes, mais à cette époque, dans le centre-ouest de l’Écosse, ils pesaient principalement les votes travaillistes plutôt que de les compter, et même les conservateurs jouissaient d’une plus grande présence que les Scot Nats.

En effet, Sturgeon raconte comment un enseignant bien intentionné de son école lui a apporté un formulaire de demande d’adhésion au Labour simplement parce qu’elle avait montré un intérêt précoce pour les affaires courantes.

Elle s’est un peu rebellée face à l’attitude condescendante, mais si elle avait eu un œil sur une carrière dans la politique progressiste, cela aurait été la chose sensée à faire.

Nicola Sturgeon a annoncé son départ mercredi (Reuters)

Au lieu de cela, elle est tombée amoureuse de la cause nationaliste, car, comme le disait l’argument à l’époque (et qui est à nouveau relancé maintenant), la faiblesse du Labour signifie que le choix était entre un gouvernement Thatcher ou un gouvernement écossais. Nicola Sturgeon a rejoint le SNP “purement par conviction”.

Elle était ravie que sa ville natale d’Irvine soit mentionnée dans les paroles d’un célèbre hit des Proclaimers, et la désindustrialisation du pays aux mains d’une administration conservatrice doctrinaire indifférente à Londres était amèrement ressentie.

Son nationalisme était également en partie inspiré par une œuvre particulière, le roman Chanson du coucher du soleil de Lewis Grassic Gibbon, qui parle des dures réalités de la vie rurale écossaise dans les années 1930.

Chômage de masse, pauvreté, capitation… il est juste de dire que Margaret Thatcher a fait plus pour la cause de l’indépendance écossaise que l’ensemble du SNP à cette époque, et c’est elle qui a propulsé Sturgeon dans le nationalisme.

Quelque chose de la même chose pourrait être dit plus récemment à propos du Brexit et de la bande particulière d’anglais personnifiée par Boris Johnson. Elle a eu une courte période en tant qu’avocate avant de se consacrer à nouveau à une vie politique.

En 2007, elle était ministre dans le premier gouvernement SNP, en 2014 héritière apparente du premier ministre Alex Salmond, et responsable de la campagne d’indépendance pour le référendum de cette année-là. Ils ont perdu, Salmond a démissionné et Sturgeon est devenue la force dominante en politique qu’elle a été jusqu’à présent.

La première ministre n’a pas réussi à réaliser son rêve d’indépendance écossaise (fil de sonorisation)

Avec le sens du détail d’un avocat, une formidable éthique de travail et un style de parole distinctif, le SNP a acquis une emprise sur la politique écossaise qu’il commence seulement à abandonner.

Le point culminant a été l’élection générale de Westminster en 2015, lorsque le SNP a remporté presque tous les sièges en Écosse. Dans ce «tsunami», le parti travailliste a été chassé de son «mur rouge» d’origine d’un coup, ce qui était important car le parti a très rarement réussi à remporter des élections générales sur la base des résultats en Angleterre.

Ainsi, le parti de Sturgeon, se définissant comme un mouvement social-démocrate de style européen moderne malgré son principe fondamental de nationalisme, est devenu le parti naturel du gouvernement en Écosse et a assuré qu’un gouvernement conservateur anglais persisterait à Londres, le résultat idéal pour capitaliser sur l’Écosse. ressentiment à propos du Brexit, de la migration, des réfugiés, de la politique sociale et bien d’autres choses encore.

Johnson n’était que le plus facilement détestable de toute une série de voleurs. À Holyrood, l’opposition «syndicaliste» était commodément divisée entre les conservateurs (qui ont en fait dépassé les travaillistes), les travaillistes et les libéraux-démocrates, tandis que les Verts pouvaient compter sur eux pour soutenir le SNP lors d’un vote serré et soutenir la séparation.

Mme Sturgeon a succédé à Alex Salmond (Archives PA)

Mais, comme pour tous les partis au gouvernement, démocratiques ou non, le temps et les erreurs ont fini par se rattraper. Les conférences de presse quotidiennes de Sturgeon sur Covid et les heures hebdomadaires des questions parlementaires ont fourni de nombreuses preuves qu’elle peut gérer un dossier assez efficacement.

Personne ne lui a fait défaut pour sa capacité à prendre des décisions et à communiquer des politiques. Mais au fil des années au pouvoir, les erreurs se sont accumulées. Les réformes du système éducatif écossais bien considéré n’ont pas abouti et, comme ailleurs au Royaume-Uni, le NHS a été vu en train de s’effondrer.

Un projet de construction de nouveaux ferries pour les îles s’est heurté à d’énormes dépenses excessives. Le mari de Sturgeon était le directeur général du SNP, une situation bizarre – imaginez Carrie Johnson s’occupant des finances des conservateurs – qui a conduit à des histoires et des accusations distrayantes.

Et bien sûr, le projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre a provoqué des scissions sans fin et des divisions amères au sein du SNP et de la société écossaise au sens large. Le projet de loi a été conçu pour faire de l’Écosse la partie pionnière et la plus progressiste du Royaume-Uni. Cela a également eu l’heureux effet secondaire de dissoudre le gouvernement britannique et de provoquer une querelle sur le droit de l’Écosse de gérer ses propres affaires, lorsque Rishi Sunak y a opposé son veto.

Mme Sturgeon a fait pression à plusieurs reprises pour un deuxième référendum sur l’indépendance (PENNSYLVANIE)

Elle était censée ainsi contribuer à l’argumentation de l’indépendance. Cela ne s’est pas vraiment passé ainsi, et toute l’initiative, malgré le soutien de tous les partis, s’est effondrée en une série de rangées sur les violeurs, les prisons et les espaces sûrs pour les femmes.

Exceptionnellement, Sturgeon s’est laissée perturber par la question, a trébuché sur le piège journalistique habituel consistant à définir une femme et n’a pas semblé maîtriser les bons pronoms personnels lors de la discussion sur l’attribution des places de prison. Un demi-tour humiliant était inévitable.

Tout cela, aussi déformant qu’il ait été, pouvait survivre. Ce qui ne l’est pas, pour un nationaliste, c’est de voir la cause de l’indépendance reculer, en partie à cause des problèmes croissants dans lesquels le SNP s’est retrouvé au gouvernement.

Une conférence spéciale le mois prochain est censée régler la question de la tactique, mais même sous la direction de Sturgeon, si elle était restée, il n’est pas évident de savoir à quoi ressemblerait réellement le chemin vers l’indépendance.

Avec un gouvernement conservateur sur le point de sortir, un gouvernement travailliste à portée de main, l’expérience laide du Brexit comme guide sur la façon dont la séparation peut être malheureuse, et le soutien à l’indépendance restant obstinément coincé dans les sondages à 50 à 60%, pas de SNP en premier Le ministre peut être sûr de remporter tout type de mandat d’indépendance, formel, informel, légal, par procuration via des élections générales ou autrement.

Sturgeon a dominé la politique en Écosse pendant la majeure partie de la dernière décennie. Elle en a payé le prix, en termes de vie de famille et de tout le stress et la méchanceté qui accompagnent notre culture politique hyper partisane – peut-être particulièrement sur la question nationale en Écosse. Il y a eu de la misogynie.

Elle-même a expliqué une fois ce qu’elle ressentait: «Vous vous retrouvez à imiter les traits qui, chez les hommes, sont considérés comme des forces. Alors on se rend vite compte que chez les femmes elles ne sont pas vues comme des forces. Ainsi, l’homme politique qui est très autoritaire, agressif et antagoniste est un leader formidable et fort. Une femme est autoritaire et stridente – une chérie nippy comme ils m’appelaient.

Elle était évidemment bien plus que cela, et elle était aussi proche que quiconque pouvait de changer le visage de la Grande-Bretagne.

En fin de compte, le paradoxe semble être que la personnalité même qui a fait cela a commencé à compliquer et à endommager la cause. Ils auront de la chance de retrouver quelqu’un d’aussi bon qu’elle.