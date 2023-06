Nicola Sturgeon : l’ancienne première ministre dont les rêves d’indépendance ne se sont jamais réalisés

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La démission de Nicola Sturgeon a été une surprise pour beaucoup de politiciens – mais les événements qui se sont déroulés depuis qu’elle a quitté ses fonctions ont été encore plus choquants.

Quatre mois après sa démission, qui, selon elle, n’était « pas une réaction à des pressions à court terme », l’ancienne première ministre a été arrêtée dans le cadre d’une enquête sur le financement et les finances du SNP.

La police écossaise a déclaré dimanche qu’elle était en garde à vue et qu’elle était interrogée par des détectives.

Son mari Peter Murrell – qui était jusqu’à récemment le directeur général du SNP – a été arrêté par des policiers dans le cadre d’une enquête sur les finances du parti une semaine seulement après avoir remis sa démission au roi.

Ce sera un casse-tête pour le successeur Humza Yousaf qui tente de se distancer du scandale alors que les sondages d’opinion de son parti baissent.

Alors que M. Murrell a ensuite été libéré sans inculpation dans l’attente d’enquêtes plus approfondies, des images de policiers fouillant le domicile du couple, avec une tente érigée sur leur pelouse, ont fait la une des journaux.

Cette arrestation était la première dans le cadre de l’opération Branchform, qui a enquêté sur l’utilisation de plus de 600 000 £ de dons au parti destinés à un référendum sur l’indépendance.

Colin Beattie, qui avait été le trésorier du SNP, a également été arrêté dans le cadre de cette enquête mais, comme M. Murrell, a été libéré sans inculpation.

Les arrestations sont intervenues juste après que Mme Sturgeon a démissionné de ses fonctions de premier ministre et de chef du SNP après plus de huit ans à ce poste, l’ancien chef ayant échangé la direction du gouvernement contre des passe-temps tels que la randonnée et l’apprentissage de la conduite.

L’ancien premier ministre Nicola Sturgeon a été arrêté dans le cadre de l’enquête policière sur les finances du SNP (Robert Perry / PA) (fil de sonorisation)

Elle est entrée dans l’histoire en tant que première femme à devenir première ministre et a également été la plus ancienne titulaire de ce poste – traitant avec pas moins de cinq premiers ministres conservateurs différents au cours de son mandat.

Mme Sturgeon, qui a rejoint le SNP à l’âge de 16 ans, est devenue première ministre en novembre 2014 après la démission de son prédécesseur Alex Salmond à la suite du référendum sur l’indépendance cette année-là – qui a vu les Écossais voter à 55% contre 45% pour rester partie du Royaume-Uni.

Sa popularité était telle que juste après avoir pris la tête du SNP, elle s’est adressée à une foule à guichets fermés à l’Hydro de Glasgow – une réalisation généralement réservée aux stars de la pop et du rock.

Le nombre de membres a grimpé en flèche, de sorte qu’à un moment donné, sous sa direction, le parti était le deuxième en importance au Royaume-Uni, et lors des élections générales de 2015, le parti a connu un succès record, remportant tous les sièges sauf trois sur les 59 à gagner au nord de la frontière. .

Mme Sturgeon a utilisé son temps en tant que première ministre pour défendre des causes telles que l’égalité des femmes, le sort des jeunes pris en charge et le changement climatique, déclarant en 2019 que ce dernier problème était une « urgence » à laquelle les dirigeants politiques du monde devaient s’attaquer.

Pendant qu’elle occupait le poste le plus élevé, Glasgow a accueilli le sommet de l’ONU Cop26, insistant sur le fait que l’accord conclu là-bas représentait un « progrès » dans la résolution du problème.

L’ancienne première ministre écossaise Nicola Sturgeon se rend à la chambre principale du Parlement écossais à Édimbourg (Andrew Milligan/PA) (fil de sonorisation)

Ce sommet a eu lieu en novembre 2021, après avoir été retardé d’un an par Covid, qui a vu Mme Sturgeon largement félicitée pour son approche, le premier ministre de l’époque tenant des briefings quotidiens pour mettre à jour les Écossais pendant une grande partie de la pandémie.

Son approche contrastait avec celle de Boris Johnson, qui était Premier ministre à l’époque, et qui a fini par se voir infliger une amende forfaitaire pour avoir enfreint les règles de verrouillage.

Diriger le pays à travers Covid est « de loin la chose la plus difficile que j’ai faite », a déclaré Mme Sturgeon, lorsqu’elle a annoncé sa démission.

Elle a alors parlé de la « brutalité » de la vie en tant que politicienne, car elle a insisté sur le fait que « le moment est venu » pour elle de partir.

Cette décision est intervenue après près de 24 ans au Parlement écossais – elle faisait partie des MSP élus lors des premières élections à Holyrood en 1999 – et près de 16 ans au gouvernement.

Lorsque le SNP a remporté de justesse les élections de Holyrood en 2007, M. Salmond est devenu premier ministre et Mme Sturgeon, qui était chef adjointe du parti, est devenue vice-première ministre.

Des officiers devant le domicile de Nicola Sturgeon et de l’ancien directeur général du SNP, Peter Murrell (PENNSYLVANIE)

Alors qu’elle menait le SNP au succès électoral – le parti a remporté toutes les élections en Écosse pendant son mandat – les critiques ont remis en question son bilan.

Elle a dit que les gens devraient la juger sur son bilan pour combler l’écart de réussite dans les écoles écossaises, ses adversaires insistant sur le fait qu’elle n’avait pas fait suffisamment de progrès à ce sujet.

La question controversée de la réforme de la reconnaissance du genre, défendue par Mme Sturgeon, a divisé son parti et suscité une tempête de critiques de la part des militants des droits des femmes.

Pendant ce temps, les allégations de harcèlement sexuel portées contre M. Salmond ont vu sa relation avec l’homme qui avait été son allié politique et son mentor s’effondrer.

Et tandis que M. Salmond a été innocenté de toutes les accusations criminelles portées contre lui, un comité de Holyrood a été mis en place pour enquêter sur la manière dont le gouvernement écossais a traité les allégations après que la Cour de session a jugé que cela était illégal – avec Mme Sturgeon grillée par le comité pour la meilleure partie d’une journée.

Un examen indépendant a par la suite innocenté la première ministre de l’époque d’avoir enfreint le code ministériel, mais le comité multipartite a conclu à la majorité qu’elle avait induit le parlement en erreur.

Son mandat de premier ministre n’a pas rapproché l’Écosse de l’indépendance, la Cour suprême du Royaume-Uni ayant statué en novembre 2022 que le Parlement écossais n’avait pas le pouvoir d’organiser un deuxième référendum sans le consentement de Westminster.