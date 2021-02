Nicola Sturgeon: la championne de l’indépendance écossaise se bat pour son avenir politique

Le plus grand obstacle à la compréhension du conflit Salmond-Sturgeon est d’essayer de le comprendre. Il est impossible de le faire dans toute sa majesté tartan technicolor glorieuse. Comme le plus époustouflant des paysages des Highlands, il y a trop de choses à admirer. La contempler, c’est un peu comme la vieille blague sur la question du Schleswig-Holstein au XIXe siècle. Selon Lord Palmerston, le ministre britannique des Affaires étrangères de l’époque: «La question du Schleswig-Holstein est tellement compliquée que seuls trois hommes en Europe l’ont déjà comprise. L’un était le prince Albert, qui est mort. Le second était un professeur allemand devenu fou. Je suis le troisième et j’ai tout oublié.

Les allégations et contre-allégations, le jargon juridique, les obscurcissements et les obstructions … il est assez clair que seuls les principaux protagonistes de ce drame ont une emprise sur le détail, et peut-être pas tout. Lorsque de gros arguments politiques deviennent «procéduraux», le public a tendance à se désintéresser. Quand, au cours de sa séance de six heures sur les preuves d’une enquête parlementaire écossaise, Alex Salmond a commencé à parler de «sisting» (du moins c’est ce que je pensais qu’il avait dit), je crains qu’il n’ait laissé son auditoire derrière. Pourtant, les enjeux sont élevés, car il y a une chance que le poids des allégations poussera la première ministre, Nicola Sturgeon, à quitter son emploi et, avec sa chute, la fin de la domination actuelle du Parti national écossais au mois de mai. élections, et un revers pour la cause de l’indépendance. Alors ça compte. Pour cette raison, il vaut peut-être la peine de prendre le risque de devenir fou et d’essayer de voir ce qui se passe réellement.