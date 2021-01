Nicola Sturgeon a annoncé qu’il serait illégal de consommer de l’alcool à l’extérieur de l’Écosse continentale, tandis que les services de clic et de collecte seraient réduits, alors qu’elle prévoyait un resserrement du verrouillage du coronavirus en Écosse.

Dans une mise à jour au parlement écossais, le premier ministre a insisté sur le fait que la situation «reste très précaire et extrêmement grave», ajoutant que 1 794 personnes étaient désormais hospitalisées avec Covid.

Bien qu’elle ait déclaré qu’il pouvait y avoir des preuves que le verrouillage avait un effet, Mme Sturgeon a déclaré que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour «ralentir» le virus et réduire le nombre de cas.

Elle a révélé que le cabinet avait accepté six changements à la réglementation, y compris la limitation de la disponibilité et du fonctionnement des services click-and-collect. Seuls les détaillants vendant des articles essentiels, tels que des vêtements, des équipements pour bébés et des livres, pourront offrir des services de collecte.