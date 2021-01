M. Salmond, l’ancien dirigeant, affirme que des messages WhatsApp suggèrent que Peter Murrell – le directeur général du SNP et le mari de Mme Sturgeon – a mis la police sous pression pour qu’elle poursuive les allégations de harcèlement sexuel contre lui.

En mars de l’année dernière, il a été acquitté de toutes les accusations d’agression sexuelle et de tentative de viol, à l’issue d’un procès devant jury de deux semaines.

Interrogée sur la controverse, Mme Sturgeon a juré: «Je n’ai pas induit le Parlement en erreur. Et c’est ce que je dirai trop clairement lorsque j’en aurai l’occasion.

Sur le Programme Andrew Marr, on lui a demandé «ce que vous saviez et quand vous l’avez su des allégations contre M. Salmond».

Et elle a répondu: «Je semble être simultanément accusé de collusion avec M. Salmond pour dissimuler en quelque sorte les accusations de harcèlement sexuel d’une part – et ensuite, d’autre part, de faire partie d’une conspiration ignoble pour les faire tomber. »

Elle a ajouté: «Je siégerai devant ce comité et je présenterai mon récit de ce qui s’est passé, compte tenu de la situation très difficile à laquelle j’ai été confrontée, et les gens peuvent se faire leur propre opinion à ce sujet.»

Mme Sturgeon a insisté sur le fait qu’elle avait d’abord découvert une plainte contre M. Salmond le 2 avril 2018 – et qu’elle avait oublié une réunion avec son ancien assistant quatre jours plus tôt, qui n’a pas été enregistrée.

«Je veux un référendum légal, c’est pour cela que je vais demander l’autorité du peuple écossais en mai», a déclaré Mme Sturgeon, «et, s’ils me donnent cette autorité, c’est ce que j’ai l’intention de faire.

«C’est la démocratie. Il ne s’agit pas de ce que je veux ou de ce que veut Boris Johnson, mais de ce que veulent les Ecossais – et il est de plus en plus évident qu’ils veulent l’indépendance.