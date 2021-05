Nicola Sturgeon exclut un référendum «  sauvage  » sur l’indépendance de l’Écosse

La dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, a insisté sur le fait qu’elle n’essaierait pas d’organiser un référendum «sauvage» sur l’indépendance de l’Écosse si son parti remportait la majorité aux élections de Holyrood.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a affirmé que Mme Sturgeon était prête et disposée à organiser un référendum «illégal» si Boris Johnson refusait d’accepter un autre vote sur la séparation.

Le premier ministre écossais a accusé sa rivale conservatrice de «diffamations et de fausses vérités» sur ses plans, alors que les deux hommes se sont affrontés sur la question lors du débat électoral de la BBC mardi soir.

«Je n’accepterais pas un référendum illégal – notamment parce qu’il ne garantirait pas l’indépendance», a déclaré Mme Sturgeon lors du débat télévisé.

Elle a ajouté: «Je serai responsable de cela et je bâtirai, et finalement je pense gagner, les arguments en faveur de l’indépendance en persuadant avec patience les gens à travers le pays.»

M. Ross a affirmé que le dirigeant du SNP exigerait que le premier ministre accorde une ordonnance en vertu de l’article 30 ((une disposition de la loi écossaise de 1998) afin que le gouvernement écossais puisse légalement organiser un vote dit «indyref2».

Le chef conservateur a prédit que Mme Sturgeon «procéderait à un référendum sauvage illégal» lorsque M. Johnson rejetterait la demande après les élections.

« Je sais Douglas que votre campagne n’a peut-être pas été la campagne la plus réussie, mais ne commencez pas à faire des calomnies et à dire simplement des mensonges sur ma position et ce que j’ai dit », a riposté le chef du SNP.

Mme Sturgeon’s s’est précédemment engagée à organiser un référendum «légal» d’ici la fin de 2023. Mais certains politiciens du SNP ont eu du mal à rester totalement au courant du message.

Le député du SNP, Richard Thomson, a déclaré le mois dernier que le gouvernement de Mme Sturgeon «procéderait simplement à un référendum» si Downing Street refusait d’en accepter un. Il a fait valoir que les pouvoirs de la loi écossaise de 1998 permettraient la tenue d’un référendum «consultatif».

Toute tentative d’organiser un référendum «consultatif» sur l’indépendance de l’Écosse, sans un accord d’ordonnance en vertu de l’article 30, susciterait probablement une contestation judiciaire de la part du gouvernement britannique.

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar a affirmé que la dispute du référendum était une distraction de la reprise de Covid lors du dernier débat télévisé en direct de mardi.

«Je ne suis pas favorable à un référendum», a-t-il déclaré. «Je ne suis pas en faveur de l’indépendance et je veux que les gens choisissent quelque chose de différent. Je veux qu’ils nous choisissent pour nous concentrer sur une reprise nationale au prochain parlement. »

Le SNP devrait remporter une faible majorité lors des élections de jeudi à Holyrood, selon les derniers sondages de YouGov, Survation et Opinium.

YouGov a également trouvé le soutien à l’indépendance glissant parmi les électeurs écossais. Quelque 55 pour cent de soutien pour la partie restante du Royaume-Uni, tandis que le soutien pour une rupture est en baisse de 45 pour cent. L’enquête Survation a révélé une répartition de 52-48 en faveur du syndicat.