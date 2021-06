Nicola Sturgeon dit qu’il est «probable» qu’elle retarde la feuille de route de l’Écosse

NICOLA Sturgeon a préparé les Écossais à un autre retard dans la feuille de route du pays grâce au verrouillage.

Le Premier ministre a déclaré que l’Écosse maintiendrait « probablement » les restrictions pendant trois semaines supplémentaires à partir du 28 juin – alors que le pays devait auparavant passer au niveau 0.

S’exprimant à Holyrood, le Premier ministre n’a pas exclu un nouvel assouplissement des restrictions, mais a déclaré que le gouvernement écossais devait « s’acheter suffisamment de temps » pour permettre au programme de vaccination de continuer son travail.

Elle a déclaré: « Compte tenu de la situation actuelle – et de la nécessité de faire vacciner davantage de personnes avant de nous détendre davantage – il est raisonnable d’indiquer maintenant que je pense qu’il est peu probable qu’une partie du pays baisse d’un niveau à partir du 28 juin.

« Au lieu de cela, il est probable que nous choisirons de maintenir les restrictions pendant trois semaines supplémentaires à partir du 28 juin et d’utiliser ce temps pour vacciner – avec les deux doses – autant de personnes que possible.

« Cela nous donnera les meilleures chances, plus tard en juillet, de nous remettre sur les rails et de restaurer la normalité beaucoup plus grande dont nous aspirons tous. »

L’Ecosse a enregistré deux décès de patients atteints de coronavirus et 974 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, selon les derniers chiffres du gouvernement écossais.

Le nombre de personnes décédées après avoir été testées positives pour le virus au cours des 28 jours précédents est désormais de 7 683.

Le taux de positivité des tests quotidiens est de 5 %, contre 5,2 % la veille.

Un total de 137 personnes étaient hospitalisées lundi avec Covid-19 récemment confirmé, contre 128 dimanche, avec 17 patients en soins intensifs – aucun changement.

Jusqu’à présent, 3 531 461 personnes ont reçu la première dose d’un vaccin contre le Covid-19 et 2 470 18 ont reçu leur deuxième dose.