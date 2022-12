Nicola Sturgeon dit qu’elle a pitié de Jeremy Clarkson après les commentaires de Meghan Markle

Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts pour toutes les dernières nouvelles et critiques de divertissement Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts



Nicola Sturgeon est la dernière personnalité en date à avoir critiqué Jeremy Clarkson pour les remarques qu’il a faites dans un journal national à propos de Meghan Markle.

La première ministre écossaise a dit qu’elle avait pitié de l’ancien présentateur de Top Gear, décrivant ses propos comme “profondément misogynes” et “carrément affreux et horribles”.

Clarkson a fait face à une réaction croissante à propos de l’article dans The Sun de la part d’autres personnes, dont Carol Vorderman, Sir Philip Pullman et le maire de Londres Sadiq Khan.

Dans l’article, Clarkson a écrit qu’il “détestait” la duchesse de Sussex et rêvait qu’elle soit promenée dans les villes britanniques et publiquement honteuse, ajoutant que “tous ceux qui ont mon âge pensent de la même manière”.

Cela fait suite à la récente diffusion du documentaire explosif de Netflix en six parties de Harry et Meghan, dans lequel le couple a fait des allégations de mauvais traitements par la famille royale.

S’adressant aux radiodiffuseurs lundi, Mme Sturgeon a déclaré que les commentaires de Clarkson sur la duchesse étaient « au-delà de la pâleur ».

“Je pense que ce qu’il a dit à propos de Meghan Markle était profondément misogyne et carrément horrible et horrible”, a-t-elle déclaré.

«Je dois dire, en prenant du recul, mon émotion écrasante à propos de gars comme Jeremy Clarkson est dommage.

«Je veux dire, qu’est-ce qui rend quelqu’un si déformé par la haine qu’il finit par écrire ces choses?

“Je pense que cela donne peut-être un aperçu de Jeremy Clarkson et du genre de personne qu’il est.

“Alors peut-être qu’il a juste besoin de prendre du recul par rapport aux choses et de penser un peu plus à la vie.”

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a ajouté sa voix à la critique de l’article de Jeremy Clarkson sur la duchesse de Sussex (Jonathan Brady / PA) (fil de sonorisation)

La fille de Clarkson, Emily Clarkson, a déclaré dans un message en ligne qu’elle était “contre tout ce que mon père a écrit”.

“Mes opinions sont et ont toujours été claires en ce qui concerne la misogynie, l’intimidation et le traitement des femmes par les médias”, a-t-elle déclaré dans une déclaration partagée sur son histoire Instagram.

“Je tiens à dire très clairement que je m’oppose à tout ce que mon père a écrit sur Meghan Markle et que je continue de soutenir ceux qui sont ciblés par la haine en ligne.”

L’ancien animateur de Countdown, Vorderman, a déclaré que les commentaires de Clarkson étaient inacceptables “en toutes circonstances”.

« NON Jeremy Clarkson. À aucun niveau, en aucune circonstance, n’est-il acceptable d’écrire ce genre de choses sur n’importe quelle femme et absolument NON à “toutes les personnes de mon âge pensent la même chose”.

“Non non Non. Nous ne pensons absolument PAS la même chose. Écoutez le bruit Jérémy. Les foules scandent “honte à VOUS”.

M. Khan a déclaré que les remarques de Clarkson étaient « dangereuses et inexcusables », écrivant : « Comme Jeremy Clarkson devrait bien le savoir – les mots ont des conséquences.

« Les mots de son article ne sont pas une blague – ils sont dangereux et inexcusables.

“Nous sommes dans une épidémie de violence contre les femmes et les filles et les hommes avec des voix puissantes doivent faire mieux que cela.”

Meghan Markle et Jeremy Clarkson (Images de Getty)

Sir Philip, auteur de His Dark Materials, a décrit Clarkson comme “un bref bruit fort et une brève mauvaise odeur”, mais a critiqué Rupert Murdoch – propriétaire de News UK, l’organisation qui publie The Sun.

En plus de Top Gear, Clarkson, 62 ans, est connu pour son émission automobile Amazon, The Grand Tour, qu’il présente aux côtés de Richard Hammond et James May, ainsi que Who Wants To Be A Millionaire?

Amazon, ITV et The Sun ont tous été approchés pour commentaires.

La fondation Archewell de Harry et Meghan a également été approchée pour commenter les remarques.