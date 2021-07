Nicola Sturgeon dit que les travailleurs critiques en Écosse peuvent éviter l’auto-isolement dans le cadre de changements «limités»

Les travailleurs occupant des rôles critiques en Écosse pourront éviter la quarantaine s’ils ont reçu deux injections de Covid et sont testés quotidiennement, a annoncé le premier ministre Nicola Sturgeon.

Le chef du SNP a confirmé des modifications «limitées» des règles d’auto-isolement pour l’Écosse afin d’aider les industries clés à faire face à d’importantes pénuries de personnel, alors que le pays est aux prises avec la soi-disant crise «pingdémique».

Cela fait suite à l’annonce du gouvernement britannique selon laquelle les entreprises de 16 secteurs – dont les transports et l’énergie – pourront demander des dérogations spéciales aux règles d’auto-isolement pour certains membres du personnel.

M. Sturgeon a déclaré que des changements similaires seraient apportés en Écosse, les industries critiques étant invitées à demander au gouvernement écossais d’exempter le personnel des règles de quarantaine obligatoire.

« Cependant, il s’agit d’un changement très limité à ce stade, à appliquer au cas par cas et uniquement en cas d’absolue nécessité », a déclaré vendredi le premier ministre.

Si le gouvernement écossais estime qu’un rôle critique peut être exempté, le travailleur devra toujours prouver qu’il a reçu deux doses du vaccin, avoir un test PCR négatif et accepter de réaliser des tests de flux latéral pendant 10 jours après le contact.

« Il est essentiel que les services essentiels et les infrastructures nationales essentielles soient maintenus et nous mettons en œuvre ces changements maintenant … pour garantir que les pénuries de personnel ne mettent pas en danger les services clés », a déclaré Mme Sturgeon.

Le premier ministre a ajouté: « Les demandes d’exemptions sont examinées à partir d’aujourd’hui et nous examinerons les demandes au fur et à mesure de leur arrivée. »

Cela survient alors que les chefs syndicaux et les dirigeants de l’industrie ont critiqué le plan «déroutant» du gouvernement de Boris Johnson pour permettre aux entreprises des secteurs critiques de toute l’Angleterre de déployer des tests quotidiens comme alternative à l’auto-isolement.

Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC, a déclaré : « Le gouvernement doit être clair sur les personnes qu’il classe parmi les travailleurs critiques. Les propositions actuelles ne reflètent pas le monde réel, car les entreprises n’existent pas de manière isolée – elles font partie de chaînes d’approvisionnement complexes. »

Le secrétaire britannique à l’Environnement, George Eustice, a clairement indiqué qu’un nouveau programme de tests mis en place spécialement pour l’industrie alimentaire permettra à environ 10 000 employés des entrepôts et de la distribution d’éviter la quarantaine – et non le personnel des supermarchés.

Certains dans l’industrie alimentaire se sont plaints qu’il n’était pas encore clair exactement qui pourrait accéder au programme « test et libération ». La British Frozen Food Federation (BFFF) a qualifié cette décision de « pire qu’inutile ».

Richard Harrow, directeur général de la BFFF, a déclaré : « Qui est dedans et qui est dehors, qui décide et comment décident-ils ?