Nicola Sturgeon dit que les masques faciaux et le travail à domicile continueront après AOT alors qu’elle retarde la levée du verrouillage

Les ÉCOSSE seront toujours invités à porter des masques faciaux et à travailler à domicile après AOT, a annoncé aujourd’hui Nicola Sturgeon.

Le Premier ministre a préparé les gens à une poignée de restrictions durables, même lorsque toutes les mesures légales sont déchirées le 9 août.

Le Premier ministre a dévoilé cet après-midi son plan modifié pour retarder le prochain assouplissement jusqu’au 19 juillet

S’exprimant devant le Parlement écossais cet après-midi, elle a confirmé qu’elle suivait Boris Johnson et retardait sa prochaine étape d’assouplissement jusqu’au 19 juillet.

Elle a déclaré aux MSP: « Comme indiqué la semaine dernière, nous avons l’intention de maintenir les restrictions actuelles applicables dans chaque partie de l’Écosse. »

Mme Sturgeon espère alors lever toutes les restrictions légales le 9 août.

Et sur la fin complète des restrictions, elle a déclaré: « Notre évaluation dans l’ensemble – et en supposant que nous remplissions les conditions de vaccination et de réduction des risques – est qu’il sera possible et proportionné de lever les principales restrictions restantes le 9 août. »

Elle a ajouté que la suppression des restrictions légales serait une « étape majeure et signalerait un retour à une normalité presque complète ».

Le Premier ministre a déclaré que dans trois semaines, la distance sociale à l’intérieur serait réduite de deux mètres à un mètre – et à l’extérieur, elle serait entièrement supprimée.

Mme Sturgeon n’a pas suivi l’Angleterre en supprimant le plafond pour les invités au mariage – mais a déclaré que le personnel de l’événement ne comptait plus dans la limite.

Elle a déclaré qu’à la fin de la semaine, toutes les personnes de plus de 50 ans auront reçu les deux coups et l’a salué comme une étape cruciale vers la liberté.

Mais le Premier ministre a averti que « nous avons encore un chemin difficile à emprunter au cours des prochaines semaines pour atteindre ces jalons, et même en supposant que nous fassions ce que nous espérons, la pandémie ne sera pas complètement terminée ».

Mme Sturgeon a déclaré que la variante Delta est désormais la variante dominante – mais était convaincue que les vaccins rompaient le lien entre les cas et les décès.

L’annonce d’aujourd’hui était en grande partie une formalité après que Mme Sturgeon a confirmé la semaine dernière aux Écossais qu’il était « peu probable » que le déverrouillage du 28 juin se poursuive.

Le Premier ministre a été impliqué dans une querelle avec le maire de Manchester Andy Burnham après avoir imposé une interdiction de voyager à la ville touchée par Covid.

Elle a dit à la grosse bête travailliste de « grandir » et l’a accusé d’avoir conçu la dispute pour renforcer ses ambitions de leadership.

Le gouvernement écossais a annoncé cet après-midi quatre autres décès de Covid et 2 167 nouveaux cas.

Le taux de positivité des tests quotidiens a bondi à 9,1%, contre 7,2% la veille.