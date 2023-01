Nicola Sturgeon dit que ce serait “scandaleux” pour Rishi Sunak de bloquer sa loi sur l’identité sexuelle

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, a déclaré que ce serait un « scandale » pour Rishi Sunak de bloquer la loi écossaise sur « l’auto-identification » du genre.

Le projet de loi poussé par le premier ministre écossais – qui a été adopté à Holyrood le mois dernier – permettra aux personnes trans d’obtenir un certificat de reconnaissance du genre (GRC) sans avoir besoin d’un diagnostic médical.

Mais plusieurs rapports ont suggéré que les conseils juridiques que le gouvernement Sunak a reçus fourniront au Premier ministre la couverture dont il a besoin pour déclencher l’article 35 de la loi écossaise et bloquer la loi.

Mme Sturgeon a insisté sur le fait que le projet de loi adopté à Holyrood n’était pas en contradiction avec la loi britannique sur l’égalité – arguant qu’il avait été adopté “après un examen très long et très intense par les MSP”.

“S’il y a une décision à contester, alors à mon avis, ce sera tout simplement une décision politique”, a-t-elle déclaré lundi lors d’une conférence de presse.

Le chef du SNP a ajouté: “Et je pense que l’utilisation des personnes trans, déjà l’un des groupes stigmatisés les plus vulnérables de notre société comme arme politique, sera inadmissible et indéfendable et vraiment assez honteuse.”

Elle a averti M. Sunak que le blocage de la législation adoptée en Écosse était une “pente très, très glissante”, ajoutant: “Je pense que l’importance et la signification de cela iraient au-delà de l’objet particulier de la législation.”

Si M. Sunak décide de prendre la soi-disant «option nucléaire» de bloquer la loi adoptée à Holyrood, il deviendra le premier titulaire n ° 10 à utiliser le mécanisme de blocage.

Le Scotland Act, qui a établi un parlement écossais décentralisé, donne à Westminster quatre semaines pour examiner les projets de loi adoptés par Holyrood qui pourraient avoir un «effet négatif sur le fonctionnement de la loi».

Selon le Financial TimesM. Sunak – qui a déclaré lors d’une visite en Écosse la semaine dernière qu’il était préoccupé par la loi sur le genre – s’apprête à bloquer le projet de loi, avec une décision à prendre dès lundi.

Le journal a rapporté que les conseils juridiques donnés aux conservateurs indiquent que le projet de loi adopté par Édimbourg « va à l’encontre » de la législation britannique sur les égalités. Le secrétaire écossais Alister Jack est décrit comme étant “pleinement favorable” à une intervention du Premier ministre.

Les MSP travaillistes ont soutenu les réformes, qui permettraient aux jeunes de 16 et 17 ans de demander un GRC pour la première fois. Mais le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a fait part de ses inquiétudes concernant la législation dirigée par le SNP, déclarant dimanche à la BBC qu’il pensait que 16 ans était un âge trop jeune pour que les gens décident de changer légalement de sexe à la naissance.

Lundi, Sir Keir a suggéré que le SNP et les conservateurs essayaient d’utiliser le projet de loi sur la reconnaissance du genre à des fins politiques en créant des affrontements de guerre constitutionnels et culturels.

“Je suis inquiet du fait que je pense que cela est utilisé par le SNP comme une sorte de football politique de décentralisation”, a-t-il déclaré à LBC. “Et je pense qu’il est utilisé par le [Sunak] gouvernement, ou pourrait être utilisé, comme un football de division par rapport à la question particulière.

M. Starmer a déclaré que la loi sur la reconnaissance du genre devrait être modernisée, mais a déclaré que 18 ans serait un âge plus approprié pour que les gens prennent des décisions. Il a également averti que toute décision de bloquer la législation écossaise serait “un grand pas à franchir pour un gouvernement”.

On pense que les conservateurs écossais s’inquiètent d’une dispute constitutionnelle majeure. Le député conservateur écossais Jamie Greene a écrit à M. Sunak pour l’avertir qu’une intervention serait “un cadeau aux partisans de l’indépendance qui pourraient nous accuser de déchirer le règlement de dévolution”.

La baronne Chakrabarti, homologue travailliste, a soutenu les principes qui sous-tendent le projet de loi sur l’identification du genre. Mais l’ancien chef de Liberty a averti que le gouvernement Sunak “pourrait avoir raison” sur son impact sur la législation sur l’égalité à l’échelle du Royaume-Uni.

“Bien que je sois favorable au changement apporté pour faire respecter les droits des personnes trans en Écosse, je pense que nous pourrions avoir un conflit entre la position dans la législation à l’échelle du Royaume-Uni et la position en Écosse”, a-t-elle déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Elle a dit que cela “pourrait signifier – même si je soupçonne des méfaits politiques de la part du gouvernement conservateur et des guerres culturelles – qu’ils ont peut-être raison”.

Mais le nouveau chef du SNP à Westminster, Stephen Flynn, a déclaré que ce serait un « scandale » si Londres choisissait d’intervenir, affirmant que cela reviendrait à ce que le parlement britannique « outrepasse massivement ».

Pendant ce temps, M. Sunak serait sur le point d’interdire toute thérapie de conversion cette semaine, choisissant d’aller plus loin que son récent prédécesseur Boris Johnson.

M. Johnson a juré d’interdire la thérapie de conversion homosexuelle lorsqu’il était Premier ministre, mais a décidé de ne pas faire de même pour la thérapie de conversion transgenre.

Les ministres devraient annoncer qu’ils envisagent de mettre en œuvre une interdiction des deux formes de conversion et apporteront des modifications juridiques pour faire respecter la position.