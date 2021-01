Nicola Sturgeon dit à Donald Trump qu’il n’est pas autorisé à venir jouer au golf en Écosse

Nicola Sturgeon a averti Donald Trump qu’il ne devrait pas se rendre en Ecosse pour jouer au golf afin d’éviter l’inauguration de Joe Biden.

La première ministre écossaise, qui a présenté des rapports sur l’agenda du président américain, a déclaré qu’elle « s’attendait » à ce que la priorité de Trump soit de céder la présidence – plutôt qu’un voyage transatlantique.

« Je n’ai aucune idée de ce que sont les projets de Donald Trump », a déclaré mardi Sturgeon. « J’espère et je m’attends à ce que – comme tout le monde s’y attend, tout le monde ne l’espère pas nécessairement – que le plan de voyage qu’il a immédiatement est de quitter la Maison Blanche. »

La spéculation fait suite à un récent rapport du journal Sunday Post selon lequel l’aéroport de Glasgow à Prestwick avait été informé de l’arrivée d’un avion militaire américain le 19 janvier. L’inauguration du président élu Biden a lieu le 20 janvier.

Trump a des complexes de golf à la fois dans l’Ayrshire et dans l’Aberdeenshire – et, couplé à ses refus répétés d’accepter qu’il a perdu les élections de novembre, on pense qu’il pourrait planifier une escapade pour éviter d’affronter le grand jour de Biden.

L’Écosse, cependant, vient de commencer un autre verrouillage pour essayer de contrôler la nouvelle variante de COVID-19. Prévu pour s’étendre sur tout le mois de janvier, cela a saboté les projets de voyage pour beaucoup.

« Nous n’autorisons pas les gens à entrer en Écosse sans but essentiel pour le moment, et cela s’appliquerait à [Trump], comme cela s’applique à n’importe qui d’autre », a noté Sturgeon.

« Venir jouer au golf n’est pas ce que je considérerais comme un objectif essentiel », a-t-elle ajouté, bien qu’il s’agisse du sport national écossais avec une histoire remontant à des siècles.