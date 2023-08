Nicola Sturgeon dépouillée de la sécurité de la police VIP de 600 000 £ au milieu d’une « dispute » sur les dépenses

NICOLA Sturgeon est dépouillée de sa sécurité policière VIP de 600 000 £ par an au milieu d’une « dispute » en coulisses sur les dépenses

Les chefs de police et le gouvernement écossais ont convenu de supprimer la couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – toujours en place après qu’elle a quitté son poste de Premier ministre en mars.

Nicola Sturgeon s’est fait retirer son service de sécurité par la police Crédit : Joe Maida/Alamy Live News

Mais une source a déclaré qu’il y avait eu un « refoulement », mais pas de la part de Mme Sturgeon, à la suite de menaces à son encontre ces dernières années.

La protection rapprochée de l’ex-Premier ministre a été prolongée après son départ de ses fonctions fin mars, craignant d’avoir besoin de la sécurité, ont révélé des sources.

Mais après un débat dans les coulisses sur le niveau de couverture approprié et les coûts justifiables pour le public, des initiés ont déclaré que la police écossaise et le gouvernement écossais débranchaient la prise.

L’ancien chef de police Sir Iain Livingstone, qui a pris sa retraite ce mois-ci, et le plus haut fonctionnaire du gouvernement écossais, le secrétaire permanent John-Paul Marks, ont signé les changements.

Cela vient comme il est apparu hier. L’équipe de flics de Mme Sturgeon est restée en place lorsqu’elle a été arrêtée, désignée comme suspecte puis libérée sans inculpation le 11 juin dans le cadre de l’enquête policière de longue date sur les finances du SNP.

Russell Findlay, MSP conservateur écossais et secrétaire à la justice fantôme, a déclaré :

«Avec le SNP réduisant le budget de Police Scotland de centaines de millions de livres, la force doit prendre des décisions de dépenses incroyablement difficiles pour assurer la sécurité des Écossais.

« Cependant, la décision de supprimer la protection de 600 000 £ par an de Nicola Sturgeon aura été prise après une évaluation rigoureuse et scrupuleuse de tous les risques potentiels.

« Pour un homme politique sous protection policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avoir été arrêté par d’autres détectives de la police écossaise doit sûrement avoir été une première. »

Elle a quitté son poste de Premier ministre le 28 mars, la semaine précédant son mari

Peter Murrell a été arrêté et leur domicile perquisitionné dans le cadre de l’enquête sur le sort de quelque 600 000 £ de dons au SNP pour une deuxième candidature au référendum sur l’indépendance.

Mais des sources ont déclaré que son équipe de police – composée d’environ six agents en rotation, plus des véhicules – était maintenue en place.

Il est entendu que certains responsables s’inquiétaient de plus en plus du fait que les dépenses et l’utilisation des ressources n’étaient pas justifiées.

Il y a maintenant eu des affirmations selon lesquelles il y avait eu un certain « refoulement » et une « dispute » dans les coulisses au sujet d’une décision de mettre complètement fin à la sécurité, après des menaces contre l’ex-Premier ministre ces dernières années.

Mais les responsables du SNP insistent sur le fait que Mme Sturgeon et le parti n’ont pas combattu la décision – et qu’elle sera heureuse de revenir à la normalité.

La semaine dernière, son successeur Humza Yousaf a déclaré à un public d’Edinburgh Fringe que Mme Sturgeon en avait eu assez d’être sous la surveillance de la police.

Il a dit qu’elle lui avait dit une fois : « Tu n’as aucune idée de ce que c’est. Je ne peux même pas aller prendre un café avec un ami sans policiers à la table à côté de moi.

Des sources ont révélé que sa sécurité avait été réduite et devrait être complètement supprimée ce mois-ci.

Un initié a déclaré: « Bien que cela ne vienne pas directement de Sturgeon, il y a eu un recul contre la décision – un peu de dispute dans les coulisses. »

Un autre a déclaré qu’il y avait eu un débat sur le changement, tandis qu’un troisième a déclaré qu’il était «inhabituel» que les anciens ministres restent à couvert aussi longtemps que Mme Sturgeon.

Les anciens premiers ministres Alex Salmond et Jack McConnell n’avaient pas de sécurité policière après avoir quitté leurs fonctions, dit-on.

Cependant, Mme Sturgeon a reçu de multiples menaces au fil des ans, dont plusieurs se sont soldées par des poursuites pénales.

La police écossaise, le gouvernement écossais, le SNP et Mme Sturgeon ont tous refusé de commenter hier.

