Nicola Sturgeon démissionne de son poste de première ministre écossaise – mais nie avoir démissionné pour cause de genre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Nicola Sturgeon a choqué la politique britannique en annonçant sa démission en tant que chef du SNP et premier ministre écossais, mais a nié qu’elle démissionnait à cause de ses réformes controversées sur le genre.

Mme Sturgeon a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que même si sa démission “pourrait sembler trop tôt” pour nombre de ses partisans, “dans ma tête et dans mon cœur, je sais que le moment est venu”.

Déclenchant une course à la direction du parti, elle a déclaré que sa décision “libère le SNP” sur la question de l’indépendance écossaise “pour choisir la voie qu’il estime être la bonne sans se soucier des implications perçues pour ma direction”.

Suivez le blog en direct pour les dernières mises à jour sur la démission de Sturgeon

Le chef du SNP a enduré quelques mois difficiles, perdant une tentative du tribunal d’organiser un deuxième référendum sur l’indépendance après que la Cour suprême a statué en novembre que le parlement écossais ne pouvait légalement légiférer sur la question.

Elle a également enduré une dispute majeure sur les droits des trans qui a vu ses réformes prévues du processus de reconnaissance du genre en Écosse bloquées par le gouvernement britannique, qui a annulé Holyrood avec une soi-disant ordonnance de «l’article 35».

Mme Sturgeon a cependant déclaré que sa démission “n’est pas une réaction à des pressions à court terme”, mais était plutôt basée sur une “évaluation plus approfondie et à long terme” après huit ans à la tête de son parti et du gouvernement écossais.

Lorsqu’on lui a demandé si la ligne d’identification du sexe était la « goutte d’eau qui a fait déborder le vase », elle a répondu : « Non, cette question n’était pas la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Bien sûr, il y a des problèmes difficiles auxquels le gouvernement est confronté en ce moment, mais quand n’est-ce jamais le cas ? »

La chef du SNP a déclaré qu’elle avait “lutté” avec la décision de continuer pendant plusieurs semaines, affirmant qu’elle devait tenir compte de “l’impact physique et mental” de diriger le pays depuis 2014.

Son successeur à la tête du SNP sera choisi par les membres de son parti et deviendra le nouveau premier ministre écossais. Les prochaines élections pour le parlement écossais sont prévues en 2026.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle ne donnerait pas d’opinion sur qui devrait lui succéder en tant que leader, avec les MSP seniors Angus Robertson, Kate Forbes et Humza Yousaf parmi les premiers favoris pour prendre la relève.

“C’est une question que peu importe combien de fois vous me la poserez au cours des prochaines semaines… Je ne vais pas dire qui sera ma préférence pour me succéder”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le SNP était ” inondé » d’individus talentueux.

Nicola Sturgeon démissionne lors de la conférence de presse de Bute House (PENNSYLVANIE)

Mme Sturgeon hésitait à être attirée sur des événements particuliers derrière sa décision de démissionner – mais la décision de la Cour suprême de novembre qui a anéanti les espoirs d’un deuxième référendum sur l’indépendance sans l’approbation de Westminster a été un coup dur.

Elle a été fortement critiquée pour avoir initialement promis de transformer les prochaines élections générales en un référendum de facto sur l’indépendance de l’Écosse – les partis unionistes l’accusant d’être complètement «déconnectée» de l’opinion publique.

Le patron du SNP a ensuite déçu de nombreux nationalistes en abandonnant l’engagement ferme, proposant à la place diverses options aux membres du parti lors d’une conférence spéciale en mars.

Plus tôt cette semaine, un sondage a révélé que les deux tiers des électeurs écossais sont opposés à l’idée d’une élection générale utilisée comme un vote de facto sur l’indépendance.

Mme Sturgeon a déclaré mercredi: «Je crois que j’ai conduit ce pays plus près de l’indépendance, je crois que nous sommes dans la phase finale de ce voyage. Je crois que mon successeur – quel qu’il soit – conduira l’Écosse à l’indépendance, et je serai là pour l’encourager à chaque étape du chemin.

Nicola Sturgeon en campagne électorale en 2021 (Getty Images)

Le premier ministre écossais a également subi d’énormes pressions sur la question de l’auto-identification trans depuis qu’Isla Bryson – reconnue coupable d’avoir violé deux femmes alors qu’elle était un homme appelé Adam Graham – a été initialement envoyée dans une prison pour femmes.

Mme Sturgeon a été forcée de faire demi-tour lorsqu’elle a confirmé que le violeur serait transféré dans une prison pour hommes. Mais elle est restée fidèle à sa position sur l’auto-identification et a menacé de poursuites judiciaires contre la décision du gouvernement Rishi Sunak de bloquer la législation adoptée à Holyrood.

Le soutien à l’indépendance, le SNP et Mme Sturgeon ont tous chuté au milieu des critiques sur le “fiasco”. L’ancien chef adjoint du parti, Jim Sillars, a déclaré que ce serait l’équivalent pour Mme Sturgeon de la désastreuse «poll tax» de Margaret Thatcher.

Mme Sturgeon a déclaré mercredi qu’elle avait hâte de passer plus de temps avec sa famille et a indiqué qu’elle continuerait sur les bancs d’arrière-ban en tant que MSP “jusqu’à, certainement, la prochaine élection” pour Holyrood, qui doit avoir lieu en 2026.

Rishi Sunak a rendu hommage à Mme Sturgeon, lui souhaitant “tout le meilleur pour ses prochaines étapes”. Mais la secrétaire écossaise Alister Jack a déclaré que sa sortie “présente une opportunité bienvenue pour le gouvernement écossais de changer de cap et d’abandonner son obsession de l’indépendance”.

Et le chef conservateur écossais Douglas Ross MSP a déclaré qu’il était “heureux” que Mme Sturgeon parte, affirmant qu’elle avait “refusé d’accepter le résultat” du référendum sur l’indépendance de 2014 et qu’elle avait passé les années depuis à “agiter sans relâche” pour un autre vote.

Son prédécesseur Alex Salmond, qui est devenu un ennemi acharné suite aux retombées des plaintes pour harcèlement sexuel à son encontre, l’a décrite comme “une communicatrice politique de premier ordre”. Mais il a averti que le SNP s’était « retrouvé sans stratégie claire pour l’indépendance » et « sans successeur évident ».

Le chef du SNP Westminster, Stephen Flynn, a déclaré qu’elle était “la dirigeante politique exceptionnelle” du Royaume-Uni depuis une génération, tandis que Ian Blackford, l’ancien dirigeant de Westminster, a déclaré qu’elle avait été la “meilleure première ministre que l’Écosse ait jamais eue”.

Mme Sturgeon a été une force puissante dans la politique écossaise, remportant deux victoires retentissantes aux élections parlementaires écossaises en 2016 et 2021. Suite à la décision de la Cour suprême, le soutien à l’indépendance a dépassé 50%, mais a depuis reculé.