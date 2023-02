Nicola Sturgeon démissionne de son poste de premier ministre d’Écosse au milieu d’un tourbillon de revers politiques, invoquant la « brutalité » de la vie publique

CNN

Nicola Sturgeon, la figure de proue du mouvement indépendantiste écossais, a annoncé mercredi de façon dramatique qu’elle démissionnerait après huit ans en tant que première ministre écossaise.

Le chef du Parti national écossais a fait cette annonce lors d’une conférence de presse à Édimbourg. Elle restera en fonction jusqu’à ce qu’un nouveau chef du SNP soit nommé.

Sturgeon a déclaré qu’elle savait que “le moment était venu” pour elle de se retirer, ajoutant que c’était “juste pour moi, pour mon parti et pour le pays”.

“Tout d’abord, bien que je sache qu’il sera tentant de le voir comme tel, cette décision n’est pas une réaction à des pressions à court terme”, a déclaré Sturgeon, qui a également fait face à des tensions croissantes avec le gouvernement britannique à Londres au sujet de l’indépendance de l’Écosse. comme la décision de Westminster de bloquer une loi écossaise destinée à permettre aux personnes trans en Écosse de changer de sexe légal sans diagnostic médical.

“Cette décision découle d’une évaluation plus approfondie et à plus long terme”, a-t-elle ajouté.

Sturgeon a déclaré qu’elle ne pouvait plus consacrer toute son énergie au travail et qu’elle sentait qu’elle devait le dire maintenant. “Je me bats avec, bien qu’avec des niveaux d’intensité oscillants depuis quelques semaines”, a déclaré le leader de 52 ans. “Donner absolument tout de vous-même à ce travail est la seule façon de le faire.”

Elle a dit qu’il était difficile d’avoir une vie privée, notant qu’il était difficile de “rencontrer des amis pour un café ou de se promener seul” et a observé qu’il y avait une “brutalité” dans la vie au sommet.

Sturgeon a ajouté qu’elle espérait que son successeur serait “quelqu’un qui n’est pas soumis aux mêmes opinions polarisées, justes ou injustes, que je le suis maintenant”.

Son prédécesseur au poste de premier ministre, Alex Salmond, a salué Sturgeon comme un “communicateur politique de premier ordre et vainqueur des élections”, et a déclaré qu’il n’y avait “pas de successeur évident” à la tête de l’Écosse après sa démission.

“Il y a un éventail de personnes capables dans le SNP, mais elles seront désormais testées sous le feu des dirigeants héritant d’un certain nombre de défis politiques sérieux du gouvernement”, a tweeté Salmond.

Pour sa part, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a remercié Sturgeon “pour son service de longue date” dans un tweet.

“Je lui souhaite tout le meilleur pour ses prochaines étapes”, a déclaré Sunak. “Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le @scotgov sur nos efforts conjoints pour offrir aux gens de toute l’Écosse.”

L’annonce choc de mercredi a conduit à des spéculations haletantes sur le calendrier de Sturgeon, d’autant plus qu’elle s’était récemment engagée à faire des prochaines élections générales britanniques un deuxième référendum de facto sur l’indépendance de l’Écosse.

Alors que Sturgeon a souligné qu’elle estimait qu’il ne lui restait plus assez dans le réservoir pour s’acquitter de ses fonctions, sa liste de maux de tête politiques s’est allongée. Les sondages du SNP ont chuté, ce qui a nui à son emprise sur la politique écossaise. Le mouvement indépendantiste est au point mort, sans réelle chance d’un référendum sur les cartes de si tôt.

Elle a perdu le soutien de son parti depuis qu’elle a tenté de présenter le projet de loi controversé sur l’identification du genre, certains sondages suggérant qu’une majorité d’Écossais ont soutenu la décision du gouvernement britannique d’utiliser ses pouvoirs pour bloquer la proposition. Et son mari a été pris dans un scandale à la fin de l’année dernière, après qu’il a été rapporté qu’il avait personnellement prêté 100 000 £ au SNP.

En bref, après avoir dominé la politique écossaise pendant huit ans, brandissant la batte de baseball de l’indépendance et l’utilisant régulièrement pour battre le gouvernement britannique, Sturgeon aurait peut-être décidé de démissionner avant que son héritage ne soit terni par un échec.

Lorsque l’Écosse a organisé un référendum en 2014, les électeurs ont rejeté la perspective d’indépendance à 55 % contre 45 % – mais le paysage politique a ensuite changé, principalement à cause du Brexit.

Une majorité d’Écossais ont voté pour rester dans l’Union européenne lors du référendum sur le Brexit de 2016, et le SNP a utilisé avec succès le Brexit comme un problème de coin, arguant que les Écossais avaient été expulsés de l’UE contre leur volonté.

Cela a renforcé le soutien à l’indépendance pendant un certain temps, mais cette poussée s’est heurtée à un mur de briques plus récemment. En novembre, la Cour suprême britannique a statué que le gouvernement écossais ne pouvait pas organiser unilatéralement un deuxième référendum sur l’indépendance.

Cela signifie que le SNP est confronté au problème que le gouvernement britannique doit approuver toute décision d’organiser un référendum.

Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss et Rishi Sunak, quatre Premiers ministres conservateurs consécutifs, n’ont pas retenu l’idée. Il semble également très peu probable que Keir Starmer, le chef du Parti travailliste de l’opposition officielle, donne un coup de pouce à l’idée, étant donné que le parti travailliste doit gagner des sièges en Écosse pour gagner une majorité parlementaire britannique.

Le SNP doit tenir une conférence spéciale sur l’indépendance le mois prochain. Il est maintenant probable qu’il entrera dans cette conférence divisé et sans aucune certitude quant à sa direction. Tout cela fera vraiment plaisir à ceux qui s’opposent à l’indépendance.