Nicola Sturgeon arrêtée dernière mise à jour: ancien chef du SNP en garde à vue dans une enquête sur les finances du parti

Nicola Sturgeon : Pourquoi l’ancien premier ministre écossais a-t-il été arrêté ?

Nicola Sturgeon a été arrêtée dans le cadre de l’enquête policière sur les finances du SNP. La police écossaise a déclaré qu’elle était en garde à vue et qu’elle était interrogée par des détectives.

La force a déclaré: « Une femme de 52 ans a été arrêtée aujourd’hui, dimanche 11 juin, en tant que suspecte dans le cadre de l’enquête en cours sur le financement et les finances du Parti national écossais. »

L’arrestation de l’ancienne première ministre intervient après l’arrestation de son mari, Peter Murrell, en avril.

M. Murrell et MSP Colin Beattie, qui était alors trésorier du SNP, ont tous deux été libérés sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Outre les arrestations, des perquisitions ont été effectuées dans un certain nombre de propriétés, notamment au domicile de M. Murrell et de Mme Sturgeon – où une tente de police a été érigée dans le jardin – et au siège du SNP à Édimbourg.