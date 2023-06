Nicola Sturgeon arrêtée: déclaration complète de l’ancien chef du SNP

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nicolas Sturgeon a déclaré qu’elle était « innocente de tout acte répréhensible » après son arrestation par police enquêter sur les allégations d’inconduite financière au Parti national écossais.

Lisez ce que Mme Sturgeon avait à dire après sa libération par la police sans inculpation :

« Me retrouver dans la situation que j’ai vécue aujourd’hui alors que je suis certain de n’avoir commis aucune infraction est à la fois un choc et profondément affligeant. Je sais que cette enquête en cours est difficile pour les gens, et je suis reconnaissant que tant de personnes continuent de me faire confiance et apprécient que je ne ferais jamais rien pour nuire au SNP ou au pays.

Évidemment, compte tenu de la nature de ce processus, je ne peux pas entrer dans les détails. Cependant, je tiens à dire ceci, et à le faire dans les termes les plus forts possibles. L’innocence n’est pas seulement une présomption à laquelle j’ai droit en droit. Je sais sans aucun doute que je suis en fait innocent de tout acte répréhensible.

Aux nombreuses personnes qui ont envoyé des messages de soutien au cours de ces dernières semaines difficiles – y compris depuis l’annonce de la nouvelle d’aujourd’hui – merci pour votre bienveillance.

Merci également à mon cercle proche de famille et d’amis qui me donnent la force dont j’ai tant besoin en ce moment. Enfin, même si je prendrai un jour ou deux pour traiter ce dernier développement, j’ai l’intention d’être bientôt de retour au Parlement où je continuerai à représenter mes électeurs de Glasgow Southside au mieux de mes capacités.