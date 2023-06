Nicola Sturgeon arrêtée dans le cadre d’une enquête sur les finances du SNP

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nicola Sturgeon a été arrêtée par la police enquêtant sur des allégations d’inconduite financière au SNP.

L’ancien premier ministre est détenu et interrogé par des détectives qui enquêtent sur des allégations selon lesquelles 600 000 £ de dons pour une campagne d’indépendance ont été mal dépensés par le parti.

Mme Sturgeon, qui a démissionné en avril après huit ans à la tête du gouvernement écossais, est la troisième personnalité du SNP à être arrêtée dans le cadre de l’opération Branchform, le nom de la police écossaise pour l’enquête.

Sa détention intervient après que son mari Peter Murrell a été arrêté au domicile qu’ils partagent à Uddingston près de Glasgow le 5 avril. Il a été interrogé sous caution pendant près de 12 heures avant d’être libéré sans inculpation.

Colin Beattie, un MSP qui était alors le trésorier du parti, a également été arrêté et interrogé dans le cadre de la même enquête le 18 avril. Il a également été libéré plus tard sans inculpation, dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Quelques heures à peine avant l’arrestation de Mme Sturgeon, le premier ministre écossais Humza Yousaf a déclaré à la BBC qu’elle était « dans un bon endroit et qu’elle allait bien », ajoutant qu’il accueillait les conseils de « l’un des meilleurs politiciens, les politiciens les plus impressionnants que l’Europe ait vus au cours des deux dernières années ». de décennies ».

Un porte-parole de Mme Sturgeon a confirmé qu’elle coopérait à l’enquête et a déclaré: « Nicola Sturgeon a aujourd’hui, dimanche 11 juin, en accord avec la police écossaise, a assisté à un entretien où elle devait être arrêtée et interrogée en relation avec l’opération Branchform.

« Nicola a toujours dit qu’elle coopérerait à l’enquête si on lui demandait et continue de le faire. »

Mme Sturgeon a annoncé qu’elle prévoyait de quitter ses fonctions de Premier ministre le 15 février, affirmant que « dans ma tête et dans mon cœur », elle savait que c’était le bon moment. Elle a déclaré que la décision « peut sembler soudaine » mais qu’elle était basée sur « une évaluation plus approfondie et à plus long terme ».

Une porte-parole du SNP a déclaré: «Ces problèmes font l’objet d’une enquête policière en direct.

« Le SNP a pleinement coopéré à cette enquête et continuera de le faire, mais il n’est pas approprié d’aborder publiquement des problèmes pendant que cette enquête est en cours. »

Un communiqué publié par la police écossaise dimanche après-midi a déclaré: « Une femme de 52 ans a été arrêtée aujourd’hui, dimanche 11 juin 2023, en tant que suspecte dans le cadre de l’enquête en cours sur le financement et les finances du Parti national écossais.

«La femme est en garde à vue et est interrogée par des détectives de la police écossaise.

« Un rapport sera envoyé au Crown Office et au Procurator Fiscal Service.

« L’affaire est active aux fins de la loi de 1981 sur l’outrage au tribunal et le public est donc invité à faire preuve de prudence s’il en discute sur les réseaux sociaux.

« Comme l’enquête est en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage. »

Le secrétaire écossais fantôme du Labour, Ian Murray, a déclaré que l’arrestation était « un développement profondément préoccupant ».

« Pendant trop longtemps, une culture du secret et de la dissimulation a été autorisée à s’envenimer au cœur du SNP », a-t-il déclaré.

«La même culture qui conduit aux tentes de police dans les jardins de devant a créé le gouvernement profondément dysfonctionnel qui fait actuellement défaut aux Écossais. Humza Yousaf doit de toute urgence dire clairement ce qu’il sait – le peuple écossais mérite des réponses.

Plus suit…