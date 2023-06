Nicola Sturgeon arrêtée alors que les flics enquêtent sur les finances du SNP

NICOLA Sturgeon a été arrêtée dans le cadre d’une enquête policière sur les finances du SNP.

L’ancien Premier ministre est actuellement en garde à vue et interrogé par des détectives.

Crédit : Reuters

Nous avons raconté comment les chefs des Nats ont fait l’objet d’une enquête au cours des 18 derniers mois après des questions sur près de 500 000 £ d’argent « manquant » d’un crowdfunder en ligne IndyRef2 en 2017.

L’opération Branchform a été lancée en 2021 au milieu des affirmations d’activistes selon lesquelles l’argent collecté en 2017 prétendument être spécifiquement destiné à une campagne référendaire a été dépensé pour d’autres choses.

En avril de cette année, le mari de Nicola Sturgeon et ancien directeur général du SNP, Peter Murrell, a été arrêté, suivi du trésorier du parti, Colin Beattie.

Les deux hommes ont été libérés sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Outre les arrestations, des perquisitions ont été effectuées dans un certain nombre de propriétés, notamment au domicile de M. Murrell et de Mme Sturgeon à Glasgow – où une tente de police a été érigée dans le jardin – et au siège du SNP à Édimbourg.

Plus à venir…