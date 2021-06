Nicola Sturgeon annonce que les restrictions de verrouillage de Glasgow seront assouplies à partir de vendredi minuit

Nicola Sturgeon a annoncé que les restrictions sur les coronavirus dans la ville de Glasgow seront assouplies à partir de minuit vendredi, la zone passant aux mesures de niveau 2.

Glasgow est la seule partie de l’Écosse à rester sous les règles de verrouillage de niveau 3 du pays, interdisant les voyages non essentiels hors de la zone ainsi que de plus grandes restrictions sur la socialisation, l’hospitalité et les entreprises.

Dans le cadre des mesures de niveau 2, il n’y a pas de restrictions de voyage, les gens sont autorisés à se réunir socialement en groupes de six personnes maximum de trois ménages à l’intérieur – y compris les nuitées – et à se rencontrer également à l’intérieur des restaurants, cafés et pubs.

Dans une mise à jour à Holyrood, Mme Sturgeon a également souligné que le gouvernement doit « pécher par excès de prudence », car elle a également souligné un « léger ralentissement » de l’assouplissement des restrictions pour d’autres domaines.

Le pays étant confronté à un «point délicat et fragile» de la pandémie – la nouvelle variante représentant plus de la moitié des nouveaux cas quotidiens – le premier ministre a déclaré que la grande majorité de la ceinture centrale de l’Écosse resterait au niveau 2.

Le premier ministre a déclaré qu’Édimbourg et Midlothian, Dundee, East Dunbartonshire, Renfrewshire, East Renfrewshire, North, South et East Ayrshire, North and South Lanarkshire, Clackmannanshire et Stirling ne répondaient pas aux critères d’assouplissement des restrictions. Cependant, les zones restantes passeront toujours à la restriction de niveau 1.

Mme Sturgeon a déclaré aux MSP qu’il pourrait même y avoir un argument pour déplacer ces zones dans des restrictions de niveau 3, compte tenu des chiffres bruts, mais l’impact du programme de vaccination a signifié que cela ne serait pas nécessaire.

« Cependant, il est important de souligner qu’il s’agit d’une pause et non d’un retour en arrière », a déclaré le Premier ministre.

« Et le niveau 2 n’est pas un verrouillage. Cela a un impact sur les heures d’ouverture des pubs et des restaurants et sur le nombre de personnes pouvant assister à certains événements. »

Elle a ajouté: « Et adopter une approche prudente maintenant – alors que davantage de personnes sont complètement vaccinées – nous donne les meilleures chances de rester sur la bonne voie dans l’ensemble. »

