Nicola Sturgeon a déclaré aujourd’hui qu’elle craignait que Boris Johnson n’ait abandonné les négociations commerciales avec l’UE alors qu’elle avertissait que les chances que le Royaume-Uni conclue un accord avec Bruxelles étaient désormais « extrêmement faibles ».

Le Premier ministre écossais a risqué une dispute furieuse avec Downing Street en déclarant qu’elle « commençait à s’inquiéter non seulement du fait qu’aucun accord n’est maintenant la plus grande probabilité », mais que M. Johnson « prépare en fait presque maintenant ce « résultat ».

Mme Sturgeon a déclaré qu’un départ chaotique du bloc le 31 décembre à la fin de la période de transition « au point mort » post-Brexit « serait catastrophique », mais elle a insisté sur le fait qu’elle espérait toujours qu’un compromis sera trouvé.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a immédiatement rejeté les suggestions selon lesquelles M. Johnson ne poursuivrait plus un accord, affirmant que le Premier ministre voulait « désespérément » convenir des conditions commerciales avec Bruxelles.

Cependant, M. Dowden a déclaré que si aucun accord n’était possible, le Royaume-Uni continuerait à « survivre et à prospérer à long terme » car il a admis que le court terme serait probablement « instable ».

M. Johnson a annoncé hier soir que le Royaume-Uni intensifiait ses préparatifs de non-accord car il a averti qu’il y avait maintenant une « forte possibilité » que les pourparlers entre les deux parties échouent.

Le Premier ministre et la chef de l’UE, Ursula von der Leyen, ont fixé dimanche une date butoir pour une percée au milieu d’une impasse persistante sur les questions critiques des droits de pêche et des soi-disant « règles du jeu équitables ».

La Grande-Bretagne et Bruxelles subissent maintenant une pression croissante pour reculer et conclure un accord avec l’Irlande, affirmant qu’il n’aurait pas de sens pour les deux parties de creuser quand «97%» d’un accord a été conclu.

Pendant ce temps, certains députés conservateurs sont également de plus en plus préoccupés par la perspective d’un divorce sans accord, car ils ont exhorté M. Johnson à ce que « tous les tendons doivent être tendus pour obtenir » un accord.

Cela est venu alors que les entreprises avertissaient « il n’y a pas de plan B » pour conclure un accord, mais la Banque d’Angleterre a insisté sur le fait que les prêteurs seraient prêts à faire face à un choc bien pire que les problèmes économiques causés par la crise des coronavirus.

La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle craignait que Boris Johnson n’abandonne les négociations commerciales post-Brexit avec l’Union européenne

Mais le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que le Premier ministre voulait « désespérément » convenir d’un accord commercial avec le bloc avant la fin de la période de transition le 31 décembre.

Quels sont les points de friction dans les discussions sur le Brexit? PÊCHE Le Royaume-Uni a insisté pour qu’il reprenne le contrôle de ses eaux côtières à partir de la fin de la période de transition. Mais l’UE exigeait que ses flottes maintiennent les niveaux d’accès précédents – avec Emmanuel Macron sous la pression particulière de l’industrie française de la pêche. Au départ, le Royaume-Uni a déclaré qu’il souhaitait récupérer 80% des quotas de l’UE à partir du 1er janvier. Cependant, Bruxelles a suggéré que seulement 18 pour cent devraient être restaurés. On pense que les deux côtés sont proches d’une «zone d’atterrissage» qui comprend une période de transition, peut-être de cinq ou sept ans. Cependant, il n’y a pas encore de règlement. TERRAIN DE JEU DE NIVEAU L’UE a insisté sur le fait que le Royaume-Uni s’engage à adopter des dispositions sur des «règles du jeu équitables», garantissant qu’il ne nuira pas aux entreprises ayant des normes et des réglementations environnementales moins strictes. Les aides d’État sont apparues comme un problème particulier, d’autant plus que le coronavirus rend des pans de l’économie non viables. Mais le Royaume-Uni dit qu’il doit regagner des pouvoirs souverains pour décider des règles, même s’il n’a pas l’intention d’abaisser les normes ou de fausser la concurrence en subventionnant le secteur privé. Il est apparu que ce domaine était proche de la résolution la semaine dernière, avant que la France n’impose une série de conditions supplémentaires, y compris d’énormes sanctions pour avoir enfreint les règles. Bien que le Royaume-Uni soit satisfait de la «non-régression» – ce qui signifie que les normes actuelles sont acceptées comme base de référence – il a rejeté les demandes d’obéissance aux règles formulées par le bloc à l’avenir. GOUVERNANCE L’application de tout accord, et qui décide si les règles sont enfreintes, a été l’un des points chauds depuis le début. La libération de la Cour européenne de justice était l’une des plus grandes demandes des Brexiteers du référendum. Mais l’UE a fait pression pour garder le contrôle de la gouvernance, tout en insistant sur des amendes sévères et des tarifs punitifs pour les infractions. La situation a été enflammée par la dispute sur le projet de loi britannique sur le marché intérieur, qui donne aux ministres le pouvoir de passer outre les conditions de divorce précédentes du Brexit pour éviter les blocages entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Les critiques disent que cela démontrait pourquoi les mécanismes d’application devaient être puissants – c’est pourquoi les ministres avaient jugé important que la question soit résolue.

Les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE sont en cours, mais les espoirs se dissipent d’un accord conclu avec les deux parties qui ne parvient pas à progresser sur les questions de la pêche et des «règles du jeu équitables».

Un dîner entre M. Johnson et Mme von der Leyen à Bruxelles mercredi soir n’a pas abouti à une percée.

Le Premier ministre a déclaré hier que «l’accord sur la table n’est vraiment pas bon pour le Royaume-Uni pour le moment» et «nous n’en sommes vraiment pas encore du tout» sur la question cruciale des droits de pêche.

Cependant, il a promis de « continuer » et de « faire un effort supplémentaire » pour essayer de sortir de l’impasse des négociations en évoquant la perspective d’une tournée des capitales européennes dans les prochains jours pour obtenir un accord sur la ligne.

M. Johnson a déclaré qu’il était prêt à « aller à Bruxelles, j’irai à Paris, j’irai à Berlin, j’irai n’importe où pour essayer de ramener cette maison et obtenir un accord ».

Mais le temps s’écoulant avant la fin de la période de transition, M. Johnson a déclaré qu’il était maintenant temps d’accélérer les préparatifs sans accord.

« Nous n’interrompons pas les pourparlers, nous continuerons à négocier, mais en regardant où nous en sommes, je pense qu’il est essentiel que tout le monde se prépare maintenant pour cette option australienne », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a longtemps décrit un départ sans accord comme le fait que le Royaume-Uni entretenait des relations de type australien avec l’UE parce que le pays n’avait pas d’accord commercial avec le bloc.

Dans un entretien avec CNN, Mme Sturgeon a demandé si le Premier ministre était toujours déterminé à essayer de trouver un accord avec l’UE.

«Je pense que les chances de conclure un accord sont maintenant presque minces», a-t-elle déclaré.

« Ils ne sont pas inexistants et je garde espoir, je suppose, car aucun accord ne serait catastrophique.

« Mais je commence à m’inquiéter non seulement du fait qu’aucun accord n’est maintenant la plus grande probabilité, mais que Boris Johnson est en fait presque en train de planifier cela.

Il y a exactement un an, les élections générales au Royaume-Uni ont eu lieu et il s’est battu pour être élu Premier ministre, affirmant essentiellement que son accord avec l’Union européenne était fin et prêt.

« Il a déclaré plus tard qu’aucun accord ne serait un échec de la politique gouvernementale, et que c’était une chance d’un million contre un que cela se produise. Aujourd’hui, il dit que c’est très probable.

« Il me semble que tout cela est dû au fait que Boris Johnson ne comprend pas ou n’accepte pas que les pays responsables et indépendants du monde moderne doivent collaborer et travailler avec les autres, et parfois mettre en commun la souveraineté pour le plus grand bien, pour le plus grand bien. -être et prospérité de leurs populations.

« Et, vous savez, je pense qu’il est sur le point d’emmener le Royaume-Uni sur une route très, très dommageable, et pour l’Écosse, cela est encore pire, car nous n’avons pas voté pour cela. »

Mais M. Dowden a rejeté la suggestion selon laquelle une division sans accord était désormais le plan A.

Interrogé sur Sky News si le Royaume-Uni se dirige vers un divorce chaotique le 31 décembre, le secrétaire à la Culture a déclaré: « Non, pas nécessairement. Le premier ministre l’a dit clairement et nous avons eu une séance d’information de sa part et nous en avons discuté avec le Cabinet hier après-midi, mais il est fort possible que nous puissions finir par avoir une relation commerciale basée sur un modèle de l’OMC de style australien.

« Mais je pense toujours qu’il y a une possibilité significative que nous pourrions obtenir cet accord et je pense que nous devrions continuer à y travailler.

« Nous sommes à peu près à 90% du chemin, mais il y a ces deux domaines qui sont exceptionnels qu’aucun Premier ministre britannique raisonnable ne pourrait accepter, à savoir que nous devons contrôler nos propres eaux souveraines … et lorsque nous quittons l’UE, nous devrions être libre de définir nos propres règles et réglementations et de ne pas encourir de sanctions si l’UE modifie ses réglementations et que nous ne les respectons pas.

M. Dowden a déclaré que le Royaume-Uni ne pouvait pas accepter la demande de l’UE de s’en tenir à ses règles longtemps dans le futur.

Il a déclaré: « Je veux désespérément que nous obtenions un accord, le Premier ministre veut désespérément que nous obtenions un accord, mais si nous n’obtenons pas cet accord, ce sera parce que nous ne sommes pas prêts à accepter une situation dans laquelle nous compromettons notre territoire. eaux ou nous compromettons notre capacité à établir nos propres règles et réglementations.

«Je pense que c’est une position parfaitement raisonnable.

Il a ajouté: «Un accord commercial dans le style du Canada serait préférable et c’est ce que nous réclamons.

« Mais si on y arrive, ce sera saccadé, mais nous pouvons survivre et même prospérer sur le long terme avec une relation de type OMC. »

Les deux parties subissent désormais une pression croissante pour parvenir à un compromis, l’Irlande demandant au Royaume-Uni et à l’UE de ne pas renoncer à un accord presque terminé.

Micheal Martin, le Premier ministre irlandais, a déclaré à Bruxelles hier soir: « Le dialogue est essentiel et les deux équipes se sont donné une date limite pour ce dimanche, et je pense que la clé pour débloquer cela est de prendre du recul et de regarder la situation globale ici.

«Quatre-vingt-dix-sept pour cent de cela est convenu. Sommes-nous en train de dire que nous allons perdre un accord à cause de 3 p. Nonobstant l’importance des problèmes, l’essentiel est que beaucoup de travail a été fait, beaucoup d’accord a été conclu, donc un dernier effort est nécessaire.

Pendant ce temps, M. Johnson a été exhorté par ses propres députés qu’un accord doit être conclu pour éviter le chaos d’un départ sans accord.

Andrew Mitchell, l’ancien whip en chef conservateur, a déclaré au Guardian: « À ce stade critique, chaque nerf doit être tendu pour conclure un accord. Pas à n’importe quel prix: le pays a voté pour partir et nous sommes une nation fière et indépendante.

« Mais personne ne devrait avoir le moindre doute sur les conséquences économiques de procéder sans accord le 1er janvier de l’année prochaine. »

Tobias Ellwood, le président conservateur du comité spécial de la défense, a fait écho à un sentiment similaire en déclarant au journal: « Le monde regarde cela. Nous sommes marqués pour notre prestige international, notre sens de la politique et la manière dont nous le déployons. Et ce que nous perdons sera énorme.