Nicola Peltz a prouvé qu’elle et son fiancé Brooklyn Beckham étaient des objectifs de couple alors qu’elle célébrait son anniversaire sur Instagram.

Le photographe en herbe a eu 22 ans aujourd’hui et sa future femme n’a pas pu s’empêcher de jaillir sur lui dans un joli post.

L’actrice de Bates Motel, Nicola, 26 ans, a partagé une photo très appréciée avec le fils de Victoria et David Beckham sur ses réseaux sociaux, dont les fans sont devenus fous.

« Joyeux anniversaire bébé, » commença-t-elle. « Tu es une personne tellement incroyable et ton cœur est en or pur. Je t’aime tellement Brooklyn. »

Le célèbre couple a posé ensemble sur une magnifique plage avec le soleil radieux qui les couvrait sur la photo, Nicola jetant ses deux mains autour du cou de Brooklyn.











Montrant son appréciation pour le superbe modèle, Brooklyn a écrit: « Je t’aime tellement Nicola x mon autre moitié ❤️❤️. »

Les fans adoraient ça, beaucoup affluent vers la section des commentaires pour féliciter le doux couple.

L’un d’eux a écrit: « Objectifs ».

Un autre a partagé: « Vous êtes si mignons. Je vous aime tous les deux. »













Nicola n’était pas le seul à avoir souhaité un joyeux anniversaire à Brooklyn, car sa mère, la créatrice de mode Victoria, 46 ans, a partagé une rare photo souriante sur Instagram d’elle-même et de son fils aîné.

Le hitmaker de Spice Girl a écrit: « Il y a 22 ans aujourd’hui, nos vies ont changé pour toujours. L’âme la plus gentille et la plus belle. Le fils, le frère et le fiancé les plus incroyables. Joyeux anniversaire @brooklynbeckham. Nous vous aimons et sommes si fiers de l’homme que vous êtes devenu X. »

Victoria a illustré le doux message avec une photo d’elle-même en tant que jeune maman avec la petite Brooklyn.

La photo réconfortante montrait la propriétaire de la marque de mode arborant un sourire rare alors qu'elle la balançait dans les airs – vêtue d'une couche.











David et Victoria ont élevé leurs enfants Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper pour qu’ils restent proches l’un de l’autre.

En 2018, la célèbre famille a fait la couverture de Vogue et Victoria a témoigné de la force de leur lien.

Lors de l’interview intime, l’ancien chanteur a admis qu’ils étaient « plus forts » que les six d’entre eux.

Elle a déclaré au magazine: «Nous réalisons tous les deux que nous sommes plus forts ensemble que nous ne le sommes en tant qu’individus.

«Est-ce que l’un de nous serait dans la position dans laquelle nous nous trouvons maintenant si nous ne nous sommes pas rencontrés et que nous n’avons pas été ensemble il y a toutes ces années?

« Tout dépend de la cellule familiale. Nous sommes beaucoup plus forts que nous ne le serions si nous étions des individus. Nous respectons ce lien familial et c’est la clé. »

