Nicola Peltz choque ses fans en teignant ses chiens en rose et orange après avoir « intenté une action en justice contre le toiletteur pour animaux de compagnie » pour la mort soudaine de son chihuahua bien-aimé

Nicola Peltz Beckham a choqué ses fans samedi après avoir teint ses chiens en rose vif et en orange – et a montré le résultat dans une nouvelle vidéo TikTok.

L’actrice, âgée de 29 ans, semblait plus heureuse que jamais dans sa dernière vidéo alors qu’elle se blottissait contre le chien bolognais habituellement blanc.

Après le relooking, le chien de Nicola est maintenant d’une couleur rose accrocheuse avec des oreilles et des pattes arrière teintes en orange.

Cette décision intervient après que Nicola et son mari Brooklyn Beckham ont intenté une action en justice en juin contre un toiletteur pour chiens après la mort soudaine de son chihuahua bien-aimé Nala.

Dans la vidéo, la belle a été vue en train de danser dans sa cuisine avec son mari Brooklyn avant de prendre son chien dans ses bras et de le serrer dans ses bras.

Nicola Peltz Beckham a complètement choqué ses fans samedi en teignant son chien en rose vif et orange dans une nouvelle vidéo TikTok

Pendant ce temps, le fils aîné de David et Victoria Beckham s’est rendu sur Instagram pour partager une photo du deuxième chien du couple de la même race, appelé Lamb, qui était également teint en rose avec des oreilles violettes.

Plus tôt cette année, Nicola a intenté une action en justice contre un toiletteur de chiens après la mort soudaine de son chihuahua Nala

Pendant ce temps, le fils aîné de David et Victoria Beckham s’est rendu sur Instagram pour partager un cliché du deuxième chien du couple de la même race, appelé Lamb, qui était également teint en rose avec des oreilles violettes.

Alors que le chien se détendait dans une valise vide, Brooklyn a simplement écrit : « Ma petite fille x »

Les fans ont été choqués par la vidéo des chiens teints en rose vif et ont commenté.

« Le chien avait l’air si triste ; j’ai pensé que le chien était un jouet et » ; « Oh mon Dieu le chien » ; « Ce chien, oh mon Dieu ; tu n’as pas fait ça à ce pauvre chien ; pauvre chien ! »

Cela survient après que Brooklyn et Nicola ont retenu les services d’un avocat et prévoyaient de « s’en prendre à l’entreprise de toilettage » située dans le nord de l’État de New York, ont indiqué des sources. TMZ.

Les toiletteurs se sont occupés du chien de Nicola à la maison où elle séjournait, peu de temps avant que Nala ne subisse une urgence médicale mortelle, selon les sources proches du dossier.

Dans un Publication Instagram le 15 juin, la star a révélé qu’un vétérinaire avait récemment évalué Nala et l’avait déclarée « en parfaite santé » avant qu’elle ne soit emmenée dans une entreprise de toilettage anonyme.

Cependant, lorsque Nicola a récupéré Nala et a remarqué que le chien « hyperventilait et ne pouvait pas reprendre son souffle », elle l’a immédiatement emmenée chez un vétérinaire d’urgence, mais le chien est décédé tragiquement quelques heures plus tard.

L’actrice, 29 ans, semblait plus heureuse que jamais dans sa dernière vidéo alors qu’elle se blottissait contre le chien bolognais, qui est généralement de couleur blanche

Cependant, après une transformation, le chien de Nicola est maintenant d’une couleur rose accrocheuse avec des oreilles et des pattes arrière teintées en orange

Dans la vidéo, la belle a été vue en train de danser dans sa cuisine avec son mari Brooklyn avant de prendre le chien dans ses bras et de le serrer dans ses bras.

Les fans ont été complètement choqués par la vidéo des chiens teints en rose vif et ont commenté

Nicola et Brooklyn partagent deux chiens bolognais et avaient auparavant un chihuahua appelé Nala

Le couple est un défenseur des droits des animaux et normalement la race bolognaise est de couleur blanche

Brooklyn partage régulièrement des photos de lui avec son chien Lamb

Selon les sources de TMZ, les dossiers vétérinaires indiquaient que la chienne avait du liquide dans ses poumons, des problèmes neurologiques et un rythme cardiaque rapide avant sa mort, bien que la cause exacte de ces problèmes reste inconnue.

Nicola et Brooklyn avaient déjà utilisé le service de toilettage sans aucun problème, selon le média.

Les sources de TMZ ont affirmé que l’action en justice de l’actrice n’était pas motivée par l’argent mais plutôt par le désir d’empêcher qu’une tragédie similaire ne se reproduise.

Nicola, une défenseure des droits des animaux, cherche des réponses sur le temps passé par Nala chez le toiletteur. Cependant, selon les sources, il n’y avait pas de caméras dans la camionnette de toilettage, ce qui soulève des questions sur ce qui s’est passé à l’intérieur.

« Je partage cela dans l’espoir que cela puisse empêcher que cela arrive à d’autres chiens », a ajouté Nicola dans son post Instagram du 15 juin. « Sa vie lui a été enlevée bien trop tôt. »

« Faites attention à qui vous envoyez vos chiens, car vous ne savez pas ce qui se passe derrière les portes closes. Un jour sans Nala sur terre semble être une éternité. J’aimerais pouvoir la reprendre dans mes bras. »

Dans une histoire Instagram, Nicola a déclaré que l’entreprise de toilettage avait cessé de coopérer avec son équipe, selon Hebdomadaire américain.

« Mon cœur est brisé », a-t-elle écrit. « J’enquête sans relâche sur la situation pour découvrir exactement ce qui s’est passé dans la camionnette de ce toiletteur. Je fais tout ce que je peux pour découvrir la vérité. »

Dans une publication Instagram, la star a révélé qu’un vétérinaire avait récemment examiné Nala et l’avait déclarée « en parfaite santé » avant qu’elle ne soit emmenée dans une entreprise de toilettage anonyme et ne décède plus tard.

Cependant, lorsque Nicola a récupéré Nala et a remarqué que le chien « hyperventilait et ne pouvait pas reprendre son souffle », elle l’a immédiatement emmené chez un vétérinaire d’urgence, mais le chien est décédé tragiquement quelques heures plus tard.

« Si sa mort n’est pas due à un acte criminel, alors pourquoi le toiletteur ne coopère-t-il pas à notre enquête ? Ce n’est pas le cas actuellement », a-t-elle ajouté.

Brooklyn avait pris ses réseaux sociaux le 15 juin pour annoncer la perte et rendre hommage à leur animal de compagnie bien-aimé.

« Chère Nala, tu nous manques tellement, tu nous as été enlevée de manière inattendue, trop tôt, et j’espère que d’autres ne connaîtront pas une perte après quelque chose d’aussi simple qu’un toilettage », a-t-il écrit à côté d’une photo de lui tenant Nala.

« Tu étais la plus mignonne des petites filles et nous penserons toujours à toi. Nous savons que tu nous regardes et que tu nous aboyes dessus. Nous t’aimons tellement et tu nous manques énormément. »