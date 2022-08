Nicola Peltz Beckham répond à une supposée querelle avec sa belle-mère Victoria Beckham

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Nicola Peltz Beckham a récemment parlé de sa relation avec sa belle-famille et de la prétendue querelle avec sa belle-mère Victoria Beckham.

Depuis son mariage avec Brooklyn Beckham en avril 2022, des rumeurs circulent selon lesquelles Peltz Beckham ne s’entend pas avec sa belle-mère et que les deux se disputent.

Le couple est resté loin de discuter du sujet.

Mais, lors d’une récente interview avec Variety, Peltz Beckham a rejeté les affirmations selon lesquelles il y aurait des problèmes entre elle et sa belle-famille et a même spéculé sur l’origine de la rumeur.

Elle pense que les rumeurs ont commencé après avoir marché dans l’allée dans une robe Valentino plutôt qu’une robe conçue par Beckham.

“J’allais le faire, et je le voulais vraiment, puis quelques mois plus tard, elle s’est rendu compte que son atelier ne pouvait pas le faire, alors j’ai dû choisir une autre robe”, a expliqué Peltz Beckham à Variety. “Elle n’a pas dit que vous ne pouviez pas le porter; je n’ai pas dit que je ne voulais pas le porter. C’est là que tout a commencé, puis ils ont couru avec ça.”

Victoria Beckham a lancé sa propre ligne de vêtements en 2008. Son site Web décrit la ligne comme un mélange de pièces adaptées à l’évolution du style des femmes et des pièces de base que chaque femme devrait avoir, quelles que soient les tendances actuelles.

Le mari de Peltz Beckham, Brooklyn, qui était également présent pour l’interview, a eu une vision différente de toute l’épreuve. Ayant grandi sous les projecteurs des médias, Beckham semblait comprendre à quelle vitesse les rumeurs peuvent se propager et comment y faire face.

“J’ai appris qu’ils vont toujours essayer d’écrire des trucs comme ça”, a déclaré Beckham. “Ils vont toujours essayer de rabaisser les gens. Mais tout le monde s’entend bien, ce qui est bien.”

Il a ajouté qu’il “leur souhaitera toujours bonne chance, les ennemis” et qu’il continuera à “faire ce qu’il aime faire, rester en bonne santé, être heureux et c’est tout”.

Le couple a commencé à se fréquenter en octobre 2019 et a officialisé leur relation sur Instagram en janvier 2020. Après moins d’un an de fréquentation, le couple a annoncé ses fiançailles sur Instagram en juillet 2020 avec Peltz Beckham écrivant que Beckham avait fait d’elle “la fille la plus chanceuse du monde”. .”

Ils se sont mariés le 9 avril 2022 à Palm Beach, en Floride, dans la maison familiale de Peltz Beckham. Depuis son mariage, le couple a été vu ensemble sur des tapis rouges, y compris le Met Gala en mai et lors de sorties ensemble.

Le père de Beckham est le célèbre footballeur britannique David Beckham. Et, en plus d’être une créatrice de mode, sa mère est une ancienne Spice Girl connue sous le nom de Posh Spice.