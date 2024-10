Nicola Peltz Beckham réagit aux tatouages ​​« sentimentaux » de son mari

Nicola Peltz Beckham a félicité son mari Brooklyn après avoir ajouté deux tatouages ​​très sentimentaux à sa collection d’encres.

Le PDG de Cloud 23 a montré une photo de deux animaux tatoués sur le corps de Brooklyn, partageant la signification sentimentale via son histoire Instagram vendredi.

À ce sujet, Nicola a écrit sur l’image : « @brooklynpeltzbeckham a acheté une tortue pour mon grand-père à côté du lapin de ma naunni. Maintenant, ils sont ensemble pour toujours. représente le monde pour moi.

De plus, la grand-mère de l’actrice américaine, affectueusement surnommée « Naunni », est décédée en mai de cette année. À l’époque, Nicola a révélé qu’elle était « tellement brisée » après la perte alors qu’elle rendait hommage à sa défunte grand-mère via Instagram.





À cet égard, Peltz Beckham a ajouté : « J’ai l’impression que je n’aurai jamais les mots justes parce que je ne crois tout simplement pas que tu sois parti. Je prie vraiment si fort que vous soyez en paix en ce moment. Je ne comprends toujours pas où tu es allé. J’aimerais juste que tu restes avec moi plus longtemps, il y avait tellement de choses que je voulais faire avec toi. Je voulais être avec toi tout l’été. Je suis triste que vous ne puissiez jamais rencontrer mes enfants, me serrer dans vos bras, me parler ou regarder les autres films que je fais.

Par ailleurs, le Lola La star a continué en admettant: «J’ai tellement le cœur brisé et tu me manques tellement. J’ai tellement de chance que tu sois ma Naunni. Vous avez élevé la fille la plus parfaite que j’ai la chance d’appeler ma mère, ce qui est mon plus grand cadeau dans la vie.

Selon Hebdomadaire américainNicola et Brooklyn se sont liés pour la première fois en octobre 2019 avant de lancer leur relation via Instagram en janvier 2020.

De plus, le couple s’est fiancé moins d’un an après le début de leur relation et s’est marié lors d’une somptueuse cérémonie étoilée en Floride en avril 2022.