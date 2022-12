Nicola McLean ravive une querelle emblématique avec Kim Woodburn alors qu’elle patauge dans la ligne de la transphobie

NICOLA McLean a ravivé sa querelle avec Kim Woodburn en pataugeant dans sa récente ligne de transphobie.

Les femmes ne se sont pas entendues pendant leur passage sur Celebrity Big Brother en 2017 – et il semble qu’elles ne soient toujours pas d’accord.

Kim Woodburn a suscité l'indignation avec ses commentaires sur GB News

Nicola McLean l'a appelée sur les commentaires

WAG Nicola a fustigé Kim hier, disant qu’elle “n’était pas surprise” d’apprendre qu’elle était transphobe.

Kim a été critiquée la semaine dernière avec des commentaires qu’elle a faits sur les vestiaires unisexes.

En réponse à ses remarques, Nicola a fait rage : « Je ne suis pas surpris, je suis seulement surpris qu’il lui ait fallu si longtemps pour cracher plus de haine.

“La communauté LGBTQ + l’a prise comme l’une des leurs et lui a donné une carrière et c’est ainsi qu’elle les rembourse.”

Le nettoyeur professionnel Kim s’est indigné en discutant avec Mark Dolan des nouvelles de GB sur les magasins de grande rue ayant des vestiaires réservés aux femmes.

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait d’être qualifiée de «transphobe», la femme de 80 ans a répondu: «Écoutez, si je dois être étiquetée comme ça, alors continuez. Je m’en fous.

« Si je ne veux pas montrer à un homme, accidentellement, mes nichons ou ma moitié inférieure, ma chérie, ce qui pourrait facilement arriver, alors je suis étiquetée ? Parce que je ne veux pas montrer mon corps nu à un inconnu ? Quoi?”

Elle a poursuivi : « Un homme est un homme, une femme est une femme. Et les femmes qui disent que ça ne les dérange pas de partager une cabine d’essayage avec un homme, elles doivent être sexuellement frustrées et ont besoin de voir quelque chose de coquin !

Kim a ensuite tenté de clarifier ses commentaires et a tweeté: «À tous mes abonnés LGBTQ +, je voudrais parler de mon apparition sur The Mark Dolan Show. La conversation portait sur les hommes et les femmes partageant des vestiaires. Pendant l’émission, nous n’avons jamais discuté des personnes trans ”, a-t-elle écrit.

“J’ai toujours soutenu la communauté LGBTQ+, comme vous le savez tous, et je compte chacun d’entre vous, mes amis.”

Elle a poursuivi en affirmant que certaines personnes avaient déformé ses propos, ajoutant: “Je suis très déçue de ceux qui ont délibérément mal interprété ce que j’ai dit. Vous êtes des gens horribles horribles.



Kim et Nicola n'étaient pas d'accord avec Celebrity Big Brother



Kim a fini par être expulsée de la maison après une série de disputes