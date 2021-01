Nicola Coughlan espère que Bridgerton aidera à jamais à changer la façon dont les gens pensent aux pièces d’époque.

L’actrice, qui incarne Penelope Featherington dans la série dramatique à succès Netflix, est apparue dans un talk-show britannique de jour Ce matin le mardi 12 janvier. Au cours de la visite, Nicola a expliqué que sa conversation avec sa co-star Adjoa Andoh l’a aidée à comprendre l’importance de la façon dont leur émission gérait le casting de personnes de couleur.

« Je parle à Adjoa Andoh … qui est brillante en tant que Lady Danbury, » dit-elle. «J’ai dit: ‘Le casting daltonien, c’est génial, c’est totalement la bonne chose.’ Et elle a dit: « Eh bien, ce n’est pas, d’une certaine manière, parce que cela efface en quelque sorte la race et efface les luttes des gens. » Et j’ai pensé, cela ne m’est jamais venu à l’esprit, jamais. Et je pense que le monde que nous avons créé est un monde complètement repensé, est un fantasme.

Indépendamment de la façon dont il est devenu ce qu’il est, Nicola est fier que le public ait clairement embrassé la vision de l’émission basée sur la série de livres de Julia Quinn et aussi des stars Page Regé-Jean comme Simon, le duc de Hastings et Phoebe Dynevor comme Daphne Bridgerton.

« Je dirais aux gens: ‘Vous pouvez regarder Le Trône de Fer, et vous pouvez complètement suspendre votre incrédulité qu’il y ait des dragons dans ce monde », continua-t-elle. Bridgerton, vous pouvez suspendre votre incrédulité que nous avons une reine noire et un duc noir, et ce sont les acteurs les plus fantastiques. «