Nicola Coughlan félicitée pour sa grâce malgré les grossièretés du tapis rouge

Dans le clip, l’ancienne actrice de « Derry Girls » peut être vue posant dans une robe à paillettes argentées pour des photos sur le tapis rouge en tant que non pas une, ni deux, mais quatre les gens traversent devant elle, bloquant plusieurs tirs.

Malgré son comportement grossier, l’actrice irlandaise a semblé garder son sang-froid, même si elle a fait une expression faciale qui semblait crier « grincer des dents » la première fois que cela s’est produit et a souri de manière amusante à chaque fois.

Les fans de Coughlan ont été offensés par le comportement dédaigneux et ont félicité l’acteur pour sa grâce.

marcher et s’arrêter au milieu devant les caméras ? qu’est-il arrivé aux bonnes manières ? 😭😭

Et elle est toujours aussi gentille à ce sujet… elle ne mérite pas d’être traitée comme ça 😤

Coughlan a parlé plus tard à «Accès Hollywood» Elle a parlé de ses débuts sur le tapis rouge des Emmy Awards et a continué à faire preuve de classe. Plutôt que de critiquer les gens qui marchaient devant ses photos, elle s’est concentrée sur le plaisir qu’elle prenait sur son « premier tapis rouge à Hollywood ».

« Je suis juste allé à In-N-Out Burger et tout ça », a déclaré Coughlan à propos de la célèbre chaîne de restauration rapide basée en Californie.

Lorsque « Access Hollywood » lui a demandé quels étaient les moments « étranges » qu’elle avait vécus sur le tapis rouge, Coughlan a une fois de plus évité tout drame et est restée positive.

« Je suis allée me faire prendre en photo, puis j’ai regardé à ma gauche et Jennifer Aniston se tenait juste à côté de moi », a déclaré Coughlan avec enthousiasme. « J’ai entendu sa voix et j’ai haleté ! Je vais normalement plutôt bien, mais je veux dire, c’est Rachel ! … Elle est parfaite. »