Nicola Coughlan et Jake Dunn déclenchent des rumeurs de romance avec une sortie remplie de PDA

Nicola Coughlan et Jake Dunn ont de nouveau déclenché des rumeurs de romance après une soirée en amoureux à Londres.

Selon les clichés reçus par Personnesla star de Bridgerton et Dunn ont été vus ensemble en train de passer du bon temps dans un bar de la capitale anglaise.

Coughlan et Dunn ont été photographiés en train de s’embrasser alors qu’ils marchaient sur la route.

Dunn a repéré une chemise de baseball blanche et rouge associée à un pantalon gris. il a complété son look avec une casquette bleue et des chaussures blanches.

Pendant ce temps, l’actrice portait un cardigan couleur moutarde sur une robe noire et complétait son look avec des mocassins assortis et des collants noirs.

Auparavant, le duo avait été spéculé sur une relation amoureuse, car ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises.

En août, tous deux ont été vus en train de partager leur alchimie au festival de musique All Points East à Londres.

De plus, au moment de La Chronique des Bridgerton saison 3 les fans de la sortie ont spéculé que Coughlan et son coéquipier Luke Newton avaient une relation amoureuse. Cependant, une source a confirmé à Personnes qu’ils n’étaient « que des amis » et des « co-stars qui se soutiennent mutuellement », mais « ils ne sortent pas ensemble ».