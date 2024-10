Nicola Coughlan critique le label « Plus Size Heroine »

Nicola Coughlan a répondu aux ennemis et l’a qualifiée d' »héroïne grande taille »

Lors d’une récente conversation avec TEMPS, le La Chronique des Bridgerton L’actrice a parlé de la réponse qu’elle a reçue après avoir montré sa peau dans la saison 3 de la série Netflix.

L’actrice s’est opposée à ce qu’on la qualifie de « courageuse » pour avoir fait preuve de vulnérabilité.

« Ne me traite pas de courageux. J’ai une superbe paire de seins. Il n’y a rien de courageux là-dedans, en fait, c’est juste moi qui les montre », a-t-elle déclaré au média.

« Je fais quelques tailles en dessous de la taille moyenne d’une femme au Royaume-Uni et je suis considérée comme une ‘héroïne grande taille' », a poursuivi Coughlan.

« Parler de mon apparence est réducteur et ennuyeux », a déclaré l’actrice irlandaise pour son rôle de Clare Devlin dans la sitcom de Channel 4. Filles de Derry ajouté.

Elle l’a en outre souligné en disant : « Et si je devais soudainement jouer une ballerine et perdre une tonne de poids, est-ce que tu n’allais plus m’aimer ? »

Coughlan a qualifié la conversation de « folle et tellement insultante ».