Nicola Coughlan, 37 ans, confirme une nouvelle romance avec la star beaucoup plus jeune des Renegade, Jake Dunn, 24 ans, alors que le couple présente une exposition confortable alors qu’il rentre chez lui après une soirée romantique à Londres.

Elle est la moitié du couple à l’écran préféré du pays – « Polin » – dans son rôle de Penelope Featherington, le personnage principal de Bridgerton, qui est tombée amoureuse de Colin Bridgerton.

Mais les fans de la sensation à succès de Netflix seront dévastés puisque Nicola Coughlan, 37 ans, a enfin confirmé sa romance avec l’acteur Jake Dunn, 24 ans.

Le couple a été aperçu main dans la main rentrant chez lui après une soirée romantique à Londres mercredi soir.

Jake, qui joue dans la série Big Boys de Channel 4, a enlevé sa casquette de baseball et l’a placée sur la tête de Nicola pour la cacher des regards indiscrets alors qu’ils marchaient ensemble, les doigts entrelacés.

Pendant ce temps, la star des Derry Girls portait une robe d’été bleu marine avec un cardigan ample enroulé autour de ses épaules alors qu’elle embrassait amoureusement la main de son petit ami.

Des amis du couple ont déclaré à MailOnline que Louisa Harland, qui jouait aux côtés de Nicola dans Derry Girls, avait joué le rôle d’entremetteuse et avait présenté le couple après avoir rencontré Jake lors du tournage de sa dernière série, Renegade Nell.

Le couple a été aperçu pour la première fois ensemble en mars lorsqu’ils posaient pour une histoire Instagram partagée par l’une des co-stars de Jake dans Renegade Nell.

En août, les deux hommes ont été vus au festival All Points East de Londres, les bras enroulés l’un autour de l’autre, en train de danser, mais leur relation n’a pas été confirmée.

Mais depuis, ils ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises, notamment en train de jouer au scrabble dans des pubs autour de la maison de Nicola à Stoke Newington, au nord de Londres.

Jake est originaire de Londres tandis que Nicola est originaire de Galway en Irlande, mais vit dans la capitale depuis 2016 pour davantage d’opportunités d’acteur, mais a déjà expliqué à quel point elle se sentait seule.

Elle a déclaré : « J’ai vécu la pire période de ma vie. C’était tellement nul. J’ai trouvé ça difficile… J’étais tellement seule quand j’ai déménagé.

«C’était l’une des choses qui me tuaient. Je me suis dit : « Je n’aime pas ça ici parce que je ne connais personne ». J’avais l’habitude de laisser cette ville, toute cette histoire de course effrénée m’atteindre.

«Je suis petit, donc je serais dans le métro et les gens me poseraient leurs coudes sur la tête. J’allais au travail en me sentant vraiment triste. Cette première année était vraiment nulle, je détestais ça.

Fraîchement sorti de l’école d’art dramatique, Jake se fait déjà un nom et a rencontré Nicola par l’intermédiaire de ses amis dans Renegade Nell de Disney, une série fantastique historique du XVIIIe siècle. Il est déjà apparu dans des émissions comme Get Even de Netflix et Rebel Cheer Squad: A de la BBC. Obtenez des séries égales.

Pendant ce temps, Nicola a aimé jouer le couple puissant « Polin » de cet été avec sa co-star de Bridgerton, Luke Newton, alors qu’Internet était inondé d’appels pour que les deux hommes soient ensemble dans la vraie vie.

La troisième série de Bridgerton a finalement vu l’amitié de Penelope Featherington et Colin Bridgerton s’épanouir en une romance.

Après une lente combustion dans la première partie, les fans en voulaient plus car ils ont dû attendre l’épisode quatre pour que Penelope et Colin cèdent à leurs passions dans une scène de calèche torride.

Et maintenant, le couple s’est enfin marié alors qu’ils marchaient dans l’allée, marquant un autre mariage avec Bridgerton.

Les fans du couple fictif, affectueusement surnommé « Polin » et qui sont passés d’amis à amants, étaient donc ravis lorsque le couple non seulement s’est marié, mais s’est livré à une scène de sexe passionnée.

Nicola a partagé une photo de la chaise longue où le couple a filmé avant de révéler qu’elle et Luke avaient réussi à casser le meuble avec leurs pitreries.

« La deuxième partie est sortie maintenant. Nous y mettons tout notre cœur et notre âme. J’espère que vous aimerez le regarder autant que nous avons aimé le filmer. #PolinForever », a-t-elle légendé les photos.

Les clichés Insta des coulisses montraient Nicola et Luke levant le pouce à la caméra alors qu’ils posaient avec la chaise longue endommagée.

Nicola, connue pour son rôle de Penelope Featherington dans le hit Netflix Bridgerton, a occupé le devant de la scène la saison dernière avec Luke Newton dans le rôle de Colin Bridgerton.

Jake a récemment joué le rôle de Thomas Blancheford dans la série Disney+ Renegade Nell (photo) et a également figuré dans The Bastard Son & The Devil Himself.

Nicola avait précédemment révélé : « Je pense que nous avons gagné l’audace pour cette série ! » alors qu’elle taquinait qu’elle et Luke avaient endommagé le décor avec leurs ébats à l’écran.

Elle a déclaré à Entertainment Weekly : « Nous avons cassé un meuble en tournant une scène. C’est un peu comme une cascade dans laquelle ils disent : « D’accord, nous allons faire ceci, ceci et cela ».

« Mais ensuite, ils nous ont donné la liberté et nous avons eu notre mot à dire sur la façon dont nous avons réalisé ces scènes et sur ce que nous voulions faire. Cela vous donne le sentiment d’être autonome.

« Donc, nous nous sentions super. Ils étaient en fait très agréables. Je ne pensais pas qu’ils le seraient. C’était amusant.