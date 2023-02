Nicola Bulley: Maison “abandonnée” près de l’endroit où la mère disparue a disparu lors d’une promenade de chien fouillée par les sauveteurs

La POLICE aurait fouillé une maison abandonnée dans le cadre de la recherche de la mère disparue Nicola Bulley.

Le téléphone de l’homme de 45 ans a été retrouvé en face de la maison de campagne abandonnée, selon la police.

La maman a disparu depuis vendredi Crédit : Instagram

Kev Camplin de Bowland Pennine Mountain Rescue a déclaré au Mirror : “La maison abandonnée est juste en face du banc de l’autre côté de la rivière, au-dessus d’un mur de jardin de 10 pieds. C’est assez chic.

“Nous ne sommes pas entrés dans la maison, en tant qu’équipe de recherche et de sauvetage bénévoles, nous n’entrons pas dans les bâtiments. Nous pourrions entrer dans une grange ou quelque chose comme ça. Nous laissons cela à la police.”

“Pendant que l’équipe fouillait le terrain, le propriétaire était là pour une raison quelconque, et nous lui avons demandé d’entrer et il a jeté un coup d’œil rapide et elle n’était pas là.”

La mère a disparu alors qu’elle promenait son chien vendredi à St. Michael’s on Wyre, et la police recherche la mère depuis.

Son téléphone a été retrouvé abandonné sur un banc près d’un chemin de rivière, toujours connecté à son appel professionnel du matin.

Aujourd’hui, la police a retrouvé un témoin clé potentiel qui pourrait être l’une des dernières personnes à voir une mère de deux enfants disparue.

La police du Lancashire a déclaré aujourd’hui qu’elle recherchait un “témoin potentiellement clé” à se manifester.

Ils ont dit que l’homme se trouvait dans la région au moment où Nicola a disparu en train de promener un petit chien blanc pelucheux tenu en laisse.

Il a parlé à une femme du quartier avant de marcher en direction de Rowanwater.

Les agents ont maintenant confirmé que l’homme a été retrouvé et parle maintenant à la police.

Le chien de Nicola, Willow, a été retrouvé sain et sauf, mais la mère a apparemment disparu.

Le beau-frère de Nicola, Stephen Cunningham, a déclaré: “Comme prévu, toute la famille a du mal à comprendre ce qui s’est passé et s’inquiète au-delà des mots.”

Cela survient alors que son partenaire Paul Ansell a révélé de nouveaux indices sur la disparition de la mère.

L’ingénieur, 44 ans, a déclaré que sa petite amie avait emmené les enfants à l’école comme d’habitude, puis était partie faire sa promenade matinale habituelle avec son chien.

Il a ajouté: “J’ai appelé la police après avoir reçu un appel de l’école concernant quelqu’un qui avait trouvé le téléphone de Willow et Nikki, ainsi que la laisse et le harnais du chien sur le banc.

“Nous emmenons les enfants à l’école et emmenons le chien là-bas – soit moi-même, soit Nikki – presque tous les jours.”

Nicola a été vue pour la dernière fois marchant vers l’est le long du chemin de halage de la rivière Wyre à 9 h 15 le 27 janvier.

Une recherche approfondie a été lancée pour retrouver la maman de deux enfants, impliquant la police, les pompiers, les secours en montagne, les équipes sous-marines et la communauté locale.

Des affiches ont été placées dans la région du Lancashire 1 crédit

La police a continué de parcourir la région à la recherche de signes de Nicola Crédit : Dave Nelson

La recherche entre dans son sixième jour 1 crédit