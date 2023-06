Nicola Bulley était dans un « esprit incroyable » dans les jours qui ont précédé sa disparition et se réjouissait de l’avenir, selon une enquête.

Son partenaire, Paul Ansell, a déclaré que Bulley était dans un bon endroit et « plein de haricots » après une réunion de travail réussie et importante la veille de sa disparition. « Elle était d’une humeur incroyable » et enthousiasmée par sa carrière de courtier en hypothèques, a-t-il déclaré.

Ansell parlait alors qu’une enquête à Preston a également entendu des preuves d’une « période de blip » début janvier, des semaines avant sa disparition le 27 janvier.

Bulley a été vue par un professionnel de la santé mentale après que sa famille a appelé à l’aide le 10 janvier en raison d’inquiétudes concernant sa consommation d’alcool et parce qu’elle avait dit qu’elle ne voulait pas être là.

Sa sœur Louise Cunningham a déclaré à l’enquête que Bulley était « absolument furieux » qu’une ambulance ait été appelée. Mais cela s’est avéré être un « réveil » et elle est vite revenue à « Nikki étant Nikki ».

Bulley a disparu le 27 janvier après avoir déposé ses enfants à leur école, puis fait une promenade de routine avec son épagneul springer, Willow.

Son téléphone, toujours connecté à un appel professionnel Teams, a été découvert sur un banc surplombant la rivière Wyre. Après 24 jours, son corps a été retrouvé à environ un mile de là dans la rivière.

La recherche est devenue le centre d’une intense attention médiatique avec une frénésie de médias sociaux de théories du complot attirant une panoplie de détectives en ligne, d’influenceurs et de médiums dans le village de St Michael’s on the Wyre dans le Lancashire.

Ansell a déclaré que Bulley était « une maman incroyable » dont l’objectif principal dans la vie était ses deux filles.

Il a fondu en larmes et a dû faire une pause en décrivant Bulley comme quelqu’un qui était un planificateur et une personne calme qui n’aimait rien de plus qu’une promenade en famille et un bon repas au restaurant.

Elle avait cessé de boire après l’appel de l’ambulance et « tout était revenu à la normale », a déclaré Ansell.

Le coroner, James Adeley, a demandé à Ansell si Bulley avait des pensées suicidaires, ce à quoi il a répondu: « Il y a eu quelques commentaires jetables pendant la période de blip mais rien qui m’a inquiété. »

Cunningham a décrit le chien de Bulley comme son « troisième enfant » et a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen qu’elle le laisse intentionnellement seul.

« Nikki était ma grande sœur », a-t-elle déclaré. « Elle a recommencé sa carrière, une maman occupée, comme la plupart des gens, jonglant entre carrière et vie de famille. »

La recherche policière de Bulley était une énorme opération impliquant des plongeurs, des drones et des hélicoptères ainsi que le contact d’environ 700 conducteurs capturés sur CCTV pour leur demander des images de la caméra de tableau de bord.

Alors que les jours passaient et que les spéculations se poursuivaient en ligne, la police du Lancashire a révélé que Bulley avait eu des problèmes d’alcool à cause de la ménopause. Cela a suscité de nombreuses critiques avec des commentateurs et des militants accusant police du sexisme.

Après la découverte de Bulley, sa famille a publié une déclaration critiquant les médias et les membres du public qui « ont mal cité et vilipendé les amis et la famille ».

Le premier jour de l’enquête a entendu des preuves pathologiques que Bulley est mort de noyade dans la rivière Wyre. Le choc de l’eau froide signifiait qu’elle aurait pu perdre la vie en quelques secondes, ont déclaré des experts. Aucun alcool n’a été trouvé dans son système et il n’y avait aucune preuve de préjudice à un tiers.

Deux témoins ont également décrit avoir entendu un court cri inhalant le matin de la mort de Bulley.

Adeley a déclaré que ce n’était pas le travail de l’enquête d’examiner les questions opérationnelles de la police du Lancashire ou d’explorer les théories des médias sociaux.

Un examen indépendant de la réponse de la police dans l’affaire Bulley a été commandé au College of Policing. Il se penchera sur l’enquête et la recherche; la communication et l’engagement du public ; et la divulgation de renseignements personnels.

Une sécurité supplémentaire a été mise en place pour l’enquête en raison de « l’implication substantielle des médias sociaux » dans l’affaire et de certains des « commentaires inhabituels » que les gens ont dit qu’ils prévoyaient d’exprimer, a déclaré le coroner.