Nicola Bulley : Alors que l’enquête juge la mort comme un accident, la famille en deuil supplie les trolls : laissez-la se reposer

La famille de Nicola Bulley a lancé un appel angoissé aux trolls des médias sociaux pour qu’ils les laissent tranquilles après qu’un coroner a conclu qu’elle s’était noyée accidentellement.

Après qu’une enquête ait exclu la possibilité d’un suicide ou de l’implication d’un tiers dans la mort de la mère de deux enfants, la famille a révélé que même maintenant, elle est ciblée par des messages « négatifs ».

Et ils ont appelé tous ceux qui colportent encore les théories du complot qui ont tourbillonné autour de la tragédie à « ignorer les opinions et opinions des amateurs » et à « être conscients de l’impact des mots ».

Renvoyant une conclusion de décès accidentel, le coroner principal du Lancashire, le Dr James Adeley, a déclaré que le conseiller en hypothèques, 45 ans, était tombé dans la rivière glacée Wyre vers 9 h 22 le 27 janvier et « est décédé presque immédiatement ».

Par la suite, la famille de Mme Bulley a critiqué les médias sociaux dans une déclaration lue par Terry Wilcox de Hudgell Solicitors. Ils ont déclaré: «Il est bouleversant que nous ayons continué à recevoir des messages ciblés négatifs et que nous soyons toujours témoins de spéculations extrêmement inexactes partagées sur de nombreuses plateformes.

« Nous encourageons les gens à examiner les faits, les preuves qui ont été entendues au cours de l’enquête et la conclusion à laquelle est parvenu le coroner, à ignorer les points de vue et les opinions des amateurs et à être conscients de l’impact des mots. » La famille a également déclaré que « l’impact émotionnel restera longtemps dans nos cœurs » et qu’ils « ne se remettront jamais de la perte de notre Nikki ».

Ils ont remercié la famille, les amis et les « inconnus » pour leurs cartes, cadeaux et soutien au cours des mois qui ont suivi.

Mme Bulley a disparu après avoir déposé ses deux filles – âgées de six et neuf ans – à l’école du village de St Michael’s-onWyre dans le Lancashire, déclenchant une recherche massive. Le partenaire de Mme Bulley, Paul Ansell, a déclaré en larmes à l’audience qu’il croyait qu’elle était tombée après avoir posé son téléphone portable sur un banc pour mettre leur épagneul, Willow, sur son harnais après une promenade.

Lorsqu’elle n’est pas rentrée chez elle, il a envoyé un texto : « Vous êtes-vous perdu ? avant d’appeler frénétiquement six fois en sept minutes. Vingt minutes plus tard, il a reçu un appel téléphonique de l’école disant que le téléphone de Nicola et Willow avaient été retrouvés près de la rivière.

Le Dr Adeley a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve » lui permettant de dire pourquoi Mme Bulley est tombée dans l’eau, qui était si froide qu’elle aurait perdu connaissance en quelques secondes.

Ses conclusions sont venues après qu’il a été révélé pour la première fois que la sœur de Mme Bulley avait appelé une ambulance 17 jours avant sa disparition.

Elle s’était inquiétée de la consommation d’alcool de Mme Bulley et des commentaires sur le fait de « ne pas vouloir être ici », a déclaré l’enquête. Mais sa famille a insisté sur le fait qu’elle avait été « pleine de haricots » la nuit avant sa disparition après avoir conclu un accord commercial et qu’elle faisait des plans pour les jours et les semaines à venir.

Sans aucun signe de son corps, des détectives amateurs se sont tournés vers les médias sociaux et ont même harcelé les villageois en diffusant des théories farfelues.

La police a fait face à une tempête de critiques après avoir révélé que Mme Bulley avait eu « des problèmes importants avec l’alcool » provoqués par sa lutte contre la ménopause.

Son corps a finalement été retrouvé un peu plus d’un mile en aval plus de trois semaines après sa chute. L’enquête menée au County Hall de Preston a révélé que la berge adjacente à l’endroit où le téléphone de Mme Bulley avait été retrouvé était « presque verticale ».

En conséquence, toute personne qui tombait se retrouverait dans l’eau, qui avait une profondeur de 15 pieds (4,6 m).

Le Dr Adeley a déclaré qu’il avait accepté les preuves d’experts en matière de noyade selon lesquelles un choc d’eau froide se serait produit immédiatement après avoir plongé dans la rivière à 3,6 ° C (38,5 ° F).

Le coroner a déclaré que « que le premier souffle de Nikki ait été ou non au-dessus ou au-dessous de l’eau, elle aurait perdu connaissance et serait morte avant d’atteindre le premier point de la rivière Wyre où elle aurait pu toucher le fond ».

Témoignant, M. Ansell, 44 ans, a fondu en larmes et a dû se ressaisir après avoir convenu que Mme Bulley était « une maman incroyable ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà exprimé des pensées suicidaires, M. Ansell a déclaré qu’elle avait fait « quelques commentaires inutiles » avant sa disparition, « mais rien qui m’inquiétait ».

Le College of Policing procède actuellement à un examen indépendant de la gestion de l’affaire par la police du Lancashire.