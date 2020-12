Nicola Adams et sa partenaire pro Strictly Katya Jones se sont réunis après avoir été contraints de ne pas participer à la compétition.

Le couple révolutionnaire, le premier couple de même sexe en compétition de Strictly, a été éviscéré à la nouvelle du test Covid positif de Katya.

S’en tenant aux règles, les deux se sont immédiatement mis en quarantaine – ce qui signifie qu’ils ne reviendraient pas sur la piste de danse Strictly.

Autrement dit, jusqu’à ce que les patrons de la BBC les invitent à revenir pour la finale.

Maintenant, ils ont commencé la formation pour leur retour à la série, confirmant leur retour la semaine dernière dans l’émission Strictly sœur, It Takes Two.

Partageant leur séance d'entraînement sur Instagram, Nicola et Katya portaient des t-shirts rouges festifs assortis alors qu'ils transpiraient dans la salle de danse.







(Image: Instagram)



Katya a récemment partagé une vidéo de montage émouvante de tout leur travail acharné avant de quitter la série.

« Nous allons manquer d’être en studio aujourd’hui! » Katya a écrit.

« @nicolaadams et moi aurions joué American Smooth pour ‘Stand by me’. Bonne chance à tous les couples et à Anton ce soir !! Je vais regarder. @ bbcstrictly # strictementcomedancing. »

Elle faisait référence à Anton du Beke, le pro le plus ancien de l’émission qui a occupé le siège du juge de Motsi Mabuse.

Motsi s’isolait également après avoir été contraint de faire un voyage «urgent» en Allemagne.







(Image: Instagram)









(Image: BBC)



« Je voulais juste dire merci pour les beaux messages et le soutien, ça a été incroyable et je ne m’attendais pas à une si belle réponse », les adeptes de Nicola dans une vidéo Instagram.

« Cela m’a complètement époustouflé. Je n’ai jamais reçu autant d’amour de la part des gens que je ne sais même pas et cela m’a vraiment frappé, ce que signifiait ce voyage.

« Pas seulement pour moi mais pour tout le monde aussi. »







(Image: Nicola Adams / Instagram)



Le champion olympique de boxe a ajouté: « Et je veux juste que vous sachiez que quelle que soit la situation, je continuerai à briser les limites et à faire des changements et à continuer à me battre pour ce qui est juste et, juste merci d’avoir mon dos et d’être là quand j’en ai besoin. toi. »

Plus tôt cette année, Nicola a fait les gros titres et a fait la une des journaux lorsqu’elle a été dévoilée pour l’émission.

Elle avait conclu un accord avec les patrons de la BBC qu’elle emmènerait sur la piste de danse à condition qu’elle puisse jouer avec une autre femme.