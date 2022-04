Nico Rosberg rend son verdict sur les malheurs de Lewis Hamilton en F1 2022 et la “tension croissante” chez Mercedes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nico Rosberg parle de son conflit avec son ex-coéquipier Lewis Hamilton et comment Toto Wolff a utilisé cette expérience pour gérer l’arrivée de George Russell dans l’équipe Mercedes

Nico Rosberg parle de son conflit avec son ex-coéquipier Lewis Hamilton et comment Toto Wolff a utilisé cette expérience pour gérer l’arrivée de George Russell dans l’équipe Mercedes

Nico Rosberg pense que l’ancien rival Lewis Hamilton pourrait avoir “du mal à garder sa motivation” cette saison et a accusé Mercedes de ne pas dire la “vérité” pour protéger son pilote après un autre week-end lamentable.

Rosberg, coéquipier d’Hamilton chez Mercedes de 2013 à 2016 avant de se retirer du sport après avoir battu l’Anglais au championnat du monde, faisait partie de la Sky Sports F1 équipe punditry sur le GP d’Émilie-Romagne, où la saison de Hamilton a atteint un nouveau creux.

Ayant son mot à dire sur les malheurs d’Hamilton, la “tension croissante” chez Mercedes et le départ encourageant de George Russell, Rosberg n’a pas hésité avec sa perspicacité et son analyse uniques sur une crise de la F1 2022…

Rosberg sur l’état d’esprit d’Hamilton et la “tension croissante” chez Mercedes

Hamilton a vécu un week-end cauchemardesque à Imola, terminant 12e du sprint de samedi et 13e de la course de dimanche, où il a également été doublé par Max Verstappen. L’incapacité de Mercedes à faire des progrès avec sa voiture sous-performante a conduit Hamilton à déjà exclure ses perspectives de titre cette saison, et après huit saisons de combat à l’avant, Rosberg pense que la baisse des performances affecte Hamilton et l’équipe.

“C’est définitivement une situation très, très difficile pour Lewis”, a déclaré Rosberg.

“Il a gagné une course à chaque année de sa carrière et il semble que ce soit l’année où il ne pourra plus gagner.

“Vous pouvez voir comment la tension monte. Nous avons vu comment Toto, à mon avis, était en colère contre Lewis [after qualifying]car peut-être que Lewis a critiqué l’équipe un peu trop durement sur la radio interne de l’équipe à propos de quelque chose qu’ils ont fait.

“La tension monte, et c’est naturel, et Lewis va évidemment commencer à montrer un peu ces émotions. Néanmoins, avec l’expérience qu’il a, je pense qu’il finira par réussir à les garder sous contrôle.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton admet qu’il est exclu de la bataille du championnat après “un week-end à oublier” au Grand Prix d’Émilie-Romagne Lewis Hamilton admet qu’il est exclu de la bataille du championnat après “un week-end à oublier” au Grand Prix d’Émilie-Romagne

Hamilton était naturellement frustré après la course de dimanche, où il a réitéré que ses espoirs de championnat étaient terminés. Hamilton a également été confronté à des questions sur son avenir en F1 – qu’il a repoussé – et Rosberg a identifié une source de motivation pour le joueur de 37 ans.

“C’était difficile de voir Lewis dans cet état, il est vraiment déprimé, ce qui est compréhensible”, a déclaré l’expert de Sky F1. “C’est une longue saison mais ils ne sont nulle part avec cette voiture ; ils ne pourront même pas se battre pour des victoires de sitôt.

“Donc, il est difficile pour Lewis de maintenir sa motivation.

“Je pense qu’il réussira parce qu’il est vraiment un combattant et rappelez-vous qu’il y a toujours cette chose qu’il veut toujours battre son coéquipier. C’est vraiment, vraiment important pour lui. Avec George performant si bien, cela pourrait être le plus grand facteur de motivation pour Lewis de continuer et de continuer à se battre.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson de Sky F1 est au SkyPad pour analyser les difficultés de Lewis Hamilton à Imola Anthony Davidson de Sky F1 est au SkyPad pour analyser les difficultés de Lewis Hamilton à Imola

Wolff “ne dit pas la vérité” pour protéger Hamilton

Après la course, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, s’est excusé auprès de Hamilton et a déclaré que la voiture de l’équipe n’était “pas assez bonne” pour un champion du monde. Mais Rosberg pense qu’il déforme la vérité pour protéger son pilote vedette, étant donné que son coéquipier Russell a terminé quatrième et neuf places plus haut dans la même voiture.

“Ici, Toto jouait à nouveau le jeu mental qui est très intelligent en son nom”, a déclaré Rosberg. “Se blâmer eux-mêmes et vraiment essayer de soutenir Lewis mentalement. Le soulever et dire que ce n’était pas le fait de Lewis, c’est sur nous.

“C’est très intelligent parce que ce n’est pas tout à fait la vérité et n’oublions pas que Russell est en P4 avec cette même voiture, donc Lewis a certainement eu un grand rôle à jouer dans ce mauvais résultat ce week-end.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Il y a eu un moment à oublier pour Lewis Hamilton alors que le pilote Mercedes a été doublé par Max Verstappen au Grand Prix d’Émilie-Romagne Il y a eu un moment à oublier pour Lewis Hamilton alors que le pilote Mercedes a été doublé par Max Verstappen au Grand Prix d’Émilie-Romagne

“Russell a obtenu la P4 avec un week-end brillant, donc il y avait plus dans cette voiture. Vraiment, Toto essaie de le soulever [Hamilton] en haut.

“C’est tellement important que Lewis garde cette motivation tout au long de la saison, c’est important pour l’équipe et c’est assez facile pour Lewis de la perdre dans ce genre de situations.

“N’oublions pas non plus que Lewis déteste se retrouver derrière son coéquipier. Même si vous êtes dans l’ordre, il déteste vraiment, vraiment passionnément venir derrière son coéquipier, cela s’est également produit ce week-end, donc ça va aussi mettre la tension beaucoup. Surtout dans la salle d’ingénierie où Lewis va pousser de plus en plus fort, donc il sera intéressant de voir comment cela se déroulera.

Russell efface un “gros revers” avec une “conduite de niveau championnat”

Ce n’est pas la saison recrue de Mercedes à laquelle Russell s’attendait compte tenu de sa séquence record de titres, mais Rosberg pense que le jeune Britannique se comporte bien – en particulier à Imola avec son premier week-end “dominant”.

“Pour George, ce sera une grosse déception car il entamait la saison en pensant qu’il allait pouvoir concourir pour des victoires en course, peut-être même un championnat, donc c’est un gros revers pour lui”, a déclaré l’Allemand.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, suggère que Lewis Hamilton souhaiterait peut-être avoir pris sa retraite du sport la saison dernière, compte tenu des difficultés actuelles de Mercedes. Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, suggère que Lewis Hamilton souhaiterait peut-être avoir pris sa retraite du sport la saison dernière, compte tenu des difficultés actuelles de Mercedes.

“Néanmoins, il est encore très jeune et pour lui, il y a toujours cette opportunité géante de battre, avec la même voiture, le meilleur de tous les temps – peu importe où ils se trouvent à la fin.

“Et c’est tellement important pour George, d’être très proche de Lewis, de le battre autant que possible, car cela dictera vraiment comment se déroulera le reste de sa carrière, si Mercedes le garde et des choses comme ça.

“Vous devez dire qu’il a fait si brillamment tout au long du week-end à Imola, qui est la première fois cette année qu’il domine vraiment Lewis. Nous ignorons vraiment cela à cause de l’endroit où ils se trouvent, mais nous devons voir qu’il est été environ quatre dixièmes plus rapide que Lewis tout le week-end, et devant lui tout le week-end, ce qui est vraiment un travail formidable de la part de George.

“C’est la première fois que nous voyons vraiment un niveau potentiel de championnat du monde de conduite de sa part.”

Mercedes a fait le bon choix “risqué” de signer Russell

Rosberg pense également que Russell prouve que Mercedes a pris la bonne décision en remplaçant la marchandise éprouvée à Valtteri Bottas, avec Russell non seulement rapide sur la piste, mais assurant également une relation harmonieuse avec Hamilton en dehors.

“C’était très risqué de remplacer Bottas par George, car c’était un inconnu”, a déclaré Rosberg. “Mais on peut déjà dire maintenant que c’était un choix brillant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton et Toto Wolff sont découragés par la radio de l’équipe après une conduite décevante dans sa Mercedes au GP d’Émilie-Romagne Lewis Hamilton et Toto Wolff sont découragés par la radio de l’équipe après une conduite décevante dans sa Mercedes au GP d’Émilie-Romagne

“George a été si mature, a délivré le maximum de points possible avec cette voiture. C’est donc un excellent choix pour Mercedes.”

“Je pense que Toto a aussi beaucoup appris du combat que Lewis et moi avons eu, et de notre gestion, et cela l’aide maintenant à gérer l’arrivée de George dans l’équipe.

“C’est très difficile, vous ne voulez pas lui couper complètement les ailes, mais vous voulez lui dire, ‘ne vous écrasez pas sur Lewis.’

“C’est donc une ligne très fine, mais je pense que Toto réussit brillamment en ce moment.”

Réflexion sur la rivalité de Hamilton | “Je n’ai aucun regret”

Rosberg a ensuite développé sa rivalité avec Hamilton, qui s’est développée sur quatre saisons et s’est finalement enflammée lors d’une campagne 2016 extrêmement tendue et controversée, après quoi Rosberg a complètement quitté le sport.

Réfléchissant au drame et aux nombreux affrontements sur et hors de la piste, Rosberg a déclaré: “Nous avons rendu cela extrêmement difficile.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton et Esteban Ocon entrent en collision dans la voie des stands lors du GP d’Émilie-Romagne Lewis Hamilton et Esteban Ocon entrent en collision dans la voie des stands lors du GP d’Émilie-Romagne

“C’est allé au point que nous avions un code de conduite sur papier, ce que nous étions autorisés à faire dans une bataille roue contre roue, même des pénalités avec beaucoup de zéros attachés à cela, parce qu’il n’y avait pas d’autre moyen, c’est juste devenu trop chaud et trop extrême.

“[Hamilton and Russell] ne sont pas là-dessus pour le moment, c’est beaucoup plus facile je pense. C’est moins chaud lorsque vous courez pour la 11e et la 13e place plutôt que pour la première ou la deuxième tout le temps lorsque vous vous battez pour un championnat, donc cela va certainement rendre la situation en interne, en termes de bataille entre les pilotes, plus facile à gérer.”

Rosberg a poursuivi : “Je n’ai aucun regret.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell a soutenu son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton pour retrouver son meilleur après une performance décevante à Imola George Russell a soutenu son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton pour retrouver son meilleur après une performance décevante à Imola

“Bien sûr, il y a eu des situations très difficiles, mais tout a abouti à la victoire du championnat. Surtout contre quelqu’un d’aussi grand que Lewis, il est également important pour George de montrer qu’il n’est pas seulement un passe-partout, de sortir également les coudes de manière mesurée. dès le départ, et montrez à Lewis, ‘vous devez aussi me respecter.’

“C’est un signe très important pour George de commencer dès le début dans cette relation, car cela crée un précédent. C’est une ligne si fine jusqu’où pouvez-vous pousser cela, donc ce sera bien de voir comment George gère cela dans le prochain quelques courses, en particulier contre Lewis une fois qu’ils commencent à rouler roue contre roue à un moment donné.”