Nico Rosberg: Ferrari a besoin de “changements sérieux” – mais Charles Leclerc peut toujours battre Max Verstappen pour le titre

Nico Rosberg de Sky Sports F1 pense que le patron de Ferrari, Mattia Binotto, doit apporter de “sérieux changements” après la stratégie de l’équipe pour Carlos Sainz au GP de France

Nico Rosberg de Sky Sports F1 a déclaré que Ferrari devait apporter de “sérieux changements” après ce qu’il percevait comme une autre erreur stratégique au GP de France, tout en insistant également sur le fait que Charles Leclerc est toujours dans la lutte pour le titre contre Max Verstappen malgré la perte de gros points après son accident de la tête.

Ce fut une autre course dramatique dimanche avec Verstappen profitant de la chute de Leclerc pour gagner 63 points d’avance avec 10 courses restantes, tandis que Sainz a raté un podium après un arrêt au stand Ferrari tardif.

Rosberg, réfléchissant aux événements, a eu son mot à dire sur tous ces grands moments ainsi que sur le meilleur résultat de la saison de Mercedes en deuxième et troisième position, sur la reprise de forme de Lewis Hamilton et plus encore…

“Pourquoi Leclerc a-t-il pris le blâme pour l’accident?”

Anthony Davidson analyse l'accident de Charles Leclerc au GP de France alors que le pilote Ferrari a dramatiquement quitté le circuit dimanche

“Je pense vraiment qu’il était prématuré de la part de Leclerc de prendre le blâme.

“Il doit repartir maintenant, parce que c’est vraiment très inhabituel que cela se produise comme cela s’est passé, parce que vous ne poussez même pas au maximum là-bas, vous économisez des pneus.

“Pour que l’arrière aille comme ça, une chose pourrait être à ce moment-là, c’est exactement le moment où le vent vient de l’arrière, et si vous obtenez une rafale malchanceuse ou quelque chose comme ça, cela peut soudainement enlever 20 % de votre force d’appui. juste à ce moment-là.

Charles Leclerc dit que l'erreur qu'il a commise et qui l'a conduit à se retirer du Grand Prix de France était inacceptable

“Et aussi, que s’est-il passé avec le moteur là-bas? Cela ne prend qu’une petite coupure ou quelque chose qui peut donner un coup de pied à l’arrière. Je pense vraiment qu’ils doivent prendre un peu de temps pour regarder cela parce que je n’arrive toujours pas à croire que ce serait une erreur du conducteur.

“J’ai aussi trouvé que c’était un peu étrange, et je pense que c’est là que Charles se plaignait de ne pas pouvoir accélérer parce que la voiture, je ne pense pas, était même cassée ?

“L’aile avant a probablement été cassée en entrant dans les barrières, mais je suis surpris qu’il n’ait pas encore essayé de sortir de là et de continuer. Je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas.”

“Binotto doit faire de sérieux changements chez Ferrari”

“Je secouais la tête à la stratégie de Ferrari pour Sainz. Qu’est-ce qu’ils font là-bas ? Tout d’abord, il était au milieu d’une énorme bataille sur la piste et toute son équipe ne regardait plus ça, ils étaient à terre faisant leurs calculs sur les temps d’arrêt au stand. Ils lui parlaient comme au milieu de l’action roue contre roue. J’ai pensé, les gars, qu’est-ce que vous faites?

Ferrari interrompt et dit à Carlos Sainz de se mettre aux stands alors qu'il dépasse Sergio Perez !

“Ensuite, Carlos est en P3 et confortablement il aurait pu y rester, et les pneus auraient été bons jusqu’à la fin. Il a même eu une chance d’avoir encore Lewis pour P2. Ensuite, ils l’ont amené et il n’y a pas chance d’aller au-delà de P5 où il s’est retrouvé.

« Qu’est-ce qu’il se passe sur la terre ?

“Vraiment, je pense qu’il est temps qu’ils fassent des changements là-bas, des changements sérieux.

Carlos Sainz est convaincu que Ferrari fait du bon travail en matière de stratégie après avoir quitté la troisième position et terminé cinquième du GP de France

“Faire l’arrêt au stand et ne pas courir jusqu’à la fin, puis se voir ajouter la pénalité…

“Terrible jugement là-bas, terrible. Je ne peux pas l’expliquer. Mattia [Binotto, team boss] a vraiment besoin d’aller au-delà de cela et d’apporter de sérieux changements, je pense qu’il y a maintenant.”

“Verstappen est maintenant à l’aise… mais Ferrari est plus rapide !”

“Cela le place dans une position assez confortable. La seule chose est, n’oublions pas, que Ferrari semble avoir la meilleure voiture en ce moment.

Les abandons de Charles Leclerc en Espagne, en Azerbaïdjan et en France pourraient-ils lui coûter le titre de F1 ?

“Ils ont surclassé Red Bull et Leclerc s’enfuyait avec la victoire juste avant qu’il ne tourne. Tout allait dans leur sens.

“Ils ont très probablement réussi à faire leur stratégie à un seul arrêt, les choses se passaient très bien, donc cela peut nous donner l’espoir que Leclerc puisse encore effectuer un retour au championnat dans les courses restantes. C’est encore à jouer.”

“La reprise de Mercedes le jour de la course leur donnera de l’espoir”

“Quel retour incroyable pour Mercedes après la gifle en qualifications, personne n’aurait pu prévoir un double podium et aussi avec le rythme qu’ils ont montré.

“Ils étaient proches du rythme des Ferrari et des Red Bull, surtout si vous regardez le premier relais. Lewis a chuté d’environ six secondes au début, puis a été assez constant là-bas et a même réduit un peu l’écart.

“C’était vraiment un gros point positif pour Mercedes à nouveau.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l'effort d'équipe était formidable car ils ont obtenu leur premier double podium de la saison

“Il semble que c’est peut-être ce rythme de qualification, qui est ce gros, gros problème qu’ils doivent maîtriser. En rythme de course, ils ont confirmé qu’ils ont fait des progrès, donc c’est un gros point positif pour eux aujourd’hui.”

“S’ils continuent à avoir de si mauvais samedis, il leur sera difficile de faire suffisamment de progrès pour vraiment se battre pour cette victoire. Donc, tout se résume à cela. Dimanche, c’était tellement prometteur et tellement cool de voir comment Lewis était toujours aussi positif, motivé et satisfait d’une P2 comme celle-là, étant un peu plus proche de Verstappen. C’est super à voir, c’est agréable de voir comment il pousse toujours à fond et cela va aider toute l’équipe de Mercedes.

“Une équipe de Formule 1 comme Mercedes travaille toujours d’arrache-pied. Parfois, j’ai du mal à imaginer comment ils vont pouvoir travailler encore plus dur parce qu’il y a une limite à tout.

Nico Rosberg dit que son ex-coéquipier Lewis Hamilton est «toujours motivé» et pense que le joueur de 37 ans continuera en F1 pendant encore quelques saisons.

“Ils restent super, super motivés et une course comme dimanche les redynamise aussi car ça leur donne de l’espoir après une journée plus sombre comme samedi.

“Cela leur donne l’espoir qu’ils peuvent peut-être encore remporter cette victoire cette année et se battre pour des victoires en course vers la fin de la saison, avec un peu de chance aussi, vous savez.

“Cet espoir vous ravive vraiment et c’est l’élan dans lequel Mercedes est en ce moment.”