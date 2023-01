Nico Parker ressemble à maman Thandiwe Newton lors de la première de “The Last Of Us” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Anthony Harvey/Shutterstock

Thandiwé Newton50 ans, devrait être si fière de sa fille Nicolas Parker! La jeune femme de 18 ans a épaté les fans lors de la première de son nouveau spectacle à Los Angeles sur le tapis rouge Le dernier d’entre nous, qui sera diffusée le 15 janvier sur HBO et HBO Max. Nico ressemblait à sa célèbre maman alors qu’elle affichait une robe vert citron fluide lors de l’événement du 9 janvier. La robe de Nico avait un col en V bas avec des manches à volants et un bas à volants. Son long train passait devant elle alors qu’elle marchait sur le tapis et posait pour des photos.

Nico a été rejoint par son père, Ol Parker, 53 ans, sur le tapis. Le cinéaste britannique portait un costume noir et était tout sourire en posant avec sa fille. Thandiwe et Ol se sont séparés en 2022 et coparentalité leurs trois enfants, dont une fille Ripley22 ans, fils Réservation8 et Nico.

Nico a fait ses débuts au cinéma dans Tim Burtonfonctionnalité de 2019 Dumbo. Elle joue Sarah dans Le dernier d’entre nous, qui est basé sur le jeu vidéo populaire du même nom. La série met également en vedette Pedro Pascal, Bella Ramsey, Murray Bartlett, Merle Dandrige, Anna Torvet Gabriel Luna.

Nico a annoncé qu’elle rejoignait le casting de Le dernier d’entre nous sur son Instagram en juin 2021. Elle a sous-titré le post passionnant, “!!!”, avec un cœur violet. Dans une récente interview avec Inverse à propos de l’émission très attendue, Nico a expliqué comment jouer la fille à l’écran de Pedro Pascal lui avait fait “apprécier” davantage son lien avec son propre père.

“J’ai l’impression de pleurer à Pedro [Pascal]’ et puis je suis à des kilomètres de mon père, qui est à Londres pendant que je tourne à Calgary et je me dis “Mon père me manque !” Je pense donc que c’était un excellent plat à emporter », a déclaré l’adolescent. “Mais je pense que c’est très différent”, a ajouté Nico. “Sarah se soucie beaucoup de Joel et prend en charge et assume la responsabilité d’une manière que je n’ai absolument pas [with] mes propres parents », a-t-elle partagé.

