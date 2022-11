Nico Hulkenberg remplacera Mick Schumacher chez Haas pour la saison 2023 de Formule 1, a confirmé l’équipe.

La décision de Haas met fin à la période de deux ans de Schumacher dans le sport, la signature de son compatriote allemand Hulkenberg complétant la grille pour la saison prochaine.

Schumacher, le fils du septuple champion Michael, est arrivé en F1 en tant que champion de Formule 2 très bien noté, mais avait été sous pression cette année au milieu de luttes aux côtés de Kevin Magnussen et d’une série d’accidents – le propriétaire de l’équipe Gene Haas déclarant même qu’il ” coûte une fortune”.

“Je tiens à remercier Mick Schumacher pour sa contribution à l’équipe au cours des deux dernières années”, a déclaré le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner.

“Le pedigree de Mick dans les catégories juniors était bien connu et il a continué à grandir et à se développer en tant que pilote pendant son temps avec Haas F1 Team – culminant avec ses premiers succès en Formule 1 avec des points plus tôt cette saison.

“Tout en choisissant d’aller dans des directions différentes pour l’avenir, toute l’équipe souhaite bonne chance à Mick pour les prochaines étapes de sa carrière et au-delà.”

Schumacher n’a pas été cité dans le communiqué de presse officiel, mais a posté peu de temps après sur les réseaux sociaux : “Ce sera ma dernière course avec Haas.

“Je ne veux pas cacher le fait que je suis très déçu de la décision de ne pas renouveler notre contrat. Néanmoins, je tiens à remercier Haas et Ferrari de m’avoir donné cette opportunité. Ces années ensemble m’ont aidé à mûrir techniquement Et surtout quand les choses sont devenues difficiles, j’ai réalisé à quel point j’aime ce sport.

“C’était parfois cahoteux mais je me suis régulièrement amélioré, j’ai beaucoup appris et je sais maintenant avec certitude que je mérite une place en Formule 1. Le sujet est tout sauf clos pour moi. Les revers ne font que rendre plus fort.”

“Mon feu brûle pour la Formule 1 et je me battrai dur pour revenir sur la grille de départ.”

Schumacher a ensuite signé son message avec “PTW”, qui, selon lui, plus tôt cette saison signifie “Prove Them Wrong”.

Schumacher pourrait au moins rester pilote de réserve en F1. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a flirté publiquement avec cette option le week-end dernier – d’autant plus que les Silver Arrows sont à l’affût. Wolff a déclaré qu’il “ne cache pas le fait que la famille Schumacher appartient à Mercedes et que nous apprécions beaucoup Mick”.

Hulkenberg scelle le retour de la F1 | “J’ai l’impression de ne jamais être parti”

Hulkenberg retrouve un siège permanent pour la première fois depuis qu’il a été licencié par Renault fin 2019, mais le joueur de 35 ans a depuis participé à cinq courses en tant que remplaçant d’Aston Martin, dont trois sont venues lorsque l’équipe était connue sous le nom de Racing Point.

“Je suis très heureux d’occuper un siège de course à temps plein avec Haas en 2023. J’ai l’impression de n’avoir jamais vraiment quitté la Formule 1”, a déclaré Hülkenberg.

Qui roule où en 2023 ? Redbull Max Verstappen Sergio Pérez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Mercedes Lewis Hamilton George Russel Alpin Esteban Ocon Pierre Gasly McLaren Lando Norris Oscar Piastri Alfa Romeo Valtteri Bottas Zhou Guanyu Aston Martin Fernando Alonso Balade Lance Haas Kévin Magnussen Nico Hülkenberg AlphaTauri Yuki Tsunoda Nyck de Vries Williams Alex Albon Logan Sargeant

“Je suis ravi d’avoir l’opportunité de faire à nouveau ce que j’aime le plus et je tiens à remercier Gene Haas et Günther Steiner pour leur confiance. Nous avons du travail devant nous pour pouvoir rivaliser avec toutes les autres équipes du milieu de terrain, et j’ai hâte de rejoindre à nouveau cette bataille.”

Steiner a ajouté: “L’expérience et la base de connaissances que Nico apporte à l’équipe sont évidentes – avec près de 200 départs en Formule 1 – et une réputation de grand qualifié et de pilote solide et fiable.

“Ce sont des attributs qui, combinés à l’expérience de Kevin, nous donnent une équipe de pilotes très crédible et bien aguerrie qui, selon nous, aidera à faire progresser l’équipe sur la grille.

“C’est évidemment l’objectif et c’est cette ambition qui a incité le retour de Nico en Formule 1 – il partage notre vision et peut être un acteur clé avec le reste de l’équipe pour construire sur les fondations que nous avons posées cette année avec notre retour. à la bataille des points.”